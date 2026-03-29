68 giáo viên chờ điều chuyển sau thời gian biệt phái: Người trong cuộc nói gì?!

Mong muốn được điều chuyển sau khi hoàn thành

Để đảm bảo cân đối đội ngũ phục vụ công tác dạy học, việc bố trí giáo viên trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ) gặp không ít khó khăn do số lượng phân bố chưa đồng đều giữa các địa phương. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thiếu giáo viên tại chỗ, trong khi một bộ phận giáo viên là người địa phương lại sinh sống tại khu vực trung tâm, dẫn đến áp lực trong sắp xếp, điều tiết nhân lực.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân – giáo viên được điều chuyển từ Trường THCS Chu Văn An về công tác tại Trường THCS Hà Linh đã hoàn thành nghĩa vụ biệt phái.

Trước thực tế đó, từ năm 2012, UBND huyện Hương Khê (cũ) đã ban hành quy chế điều chuyển giáo viên, phân chia địa bàn thành 3 vùng, thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Vùng 1 gồm thị trấn và các xã Hương Trà, Gia Phố, Lộc Yên, Hương Đô, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long; vùng 2 gồm Phúc Trạch, Hương Bình, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang; vùng 3 gồm Hương Trạch, Hương Liên, Hương Lâm, Hòa Hải, Hà Linh, Điền Mỹ và bản Phú Lâm (xã Phú Gia).

Quy chế được rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các năm 2014, 2019 và 2023 nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn từng giai đoạn. Theo đó, giáo viên từ vùng thuận lợi được điều chuyển, biệt phái đến các khu vực khó khăn trong thời hạn cụ thể: phổ biến 3–5 năm đối với nữ và 5–6 năm đối với nam (tùy từng khu vực). Sau khi hoàn thành thời gian nghĩa vụ, giáo viên sẽ được xem xét điều chuyển trở lại đơn vị cũ hoặc bố trí công tác phù hợp. Hiện, có hơn 160 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên đang là người ở vùng 1 được điều chuyển đến vùng 3 công tác. Trong đó, tính đến cuối năm học 2024-2025, có 68 giáo viên ở vùng 1 đã hoàn thành nghĩa vụ tại vùng 3 nhưng chưa được điều chuyển.

Sau khi được điều chuyển từ Trường THCS Phúc Đồng về tăng cường tại Trường THCS Hà Linh, thầy Trần Thế Vinh đã mang đến luồng gió mới trong công tác dạy học bộ môn Mỹ thuật.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân – giáo viên được điều chuyển từ Trường THCS Chu Văn An về công tác tại Trường THCS Hà Linh chia sẻ: “Từ năm học 2022–2023, tôi được phân công giảng dạy tại Trường THCS Hà Linh, đến nay đã hoàn thành thời gian công tác theo quy định. Do quãng đường từ nhà đến trường khá xa, mỗi ngày phải di chuyển khoảng 20 km nên tôi rất mong các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét, tạo điều kiện để được điều chuyển, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm công tác”.

Cùng chung mong muốn, thầy Trần Thế Vinh – giáo viên Mỹ thuật, được điều chuyển từ Trường THCS Phúc Đồng về tăng cường tại Trường THCS Hà Linh từ năm 2019 đến nay bày tỏ: “Sau nhiều năm hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy tại địa bàn khó khăn, thường xuyên xa gia đình, tôi mong sớm được các cấp xem xét, bố trí công tác phù hợp theo quy định nhằm ổn định lâu dài cả về đời sống và chuyên môn”.

Bảo đảm hài hòa yêu cầu bố trí nhân lực và quyền lợi giáo viên

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (cũ) đã có văn bản đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, do địa phương đang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên việc điều chuyển giáo viên tạm thời chưa thể thực hiện.

Việc điều chuyển giáo viên về các địa bàn khó khăn của huyện Hương Khê (cũ) được thực hiện công khai, minh bạch. (Ảnh: Giờ học của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hương Trạch, xã Phúc Trạch)

Ông Phan Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê) cho biết: “Để đảm bảo quyền lợi và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của giáo viên, phòng GD&ĐT trước đây đã nhiều lần có văn bản kiến nghị, báo cáo với lãnh đạo địa phương và các cấp, ngành liên quan; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí điều chuyển những giáo viên đã hoàn thành nghĩa vụ tại vùng khó khăn về địa bàn thuận lợi. Cùng đó, đề xuất phương án điều chuyển giáo viên từ vùng thuận lợi thay thế, nhằm đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp, giữ vững sự ổn định giáo dục ở vùng khó khăn”.

Trước phản ánh của đội ngũ cán bộ, giáo viên và địa phương, Sở GD&ĐT cũng đã nắm bắt thông tin, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương liên quan tiến hành rà soát, thu thập thông tin, khảo sát nguyện vọng, tình hình biên chế của các trường, các xã nơi giáo viên được điều chuyển đi và nơi giáo viên đang công tác. Việc rà soát này nhằm làm rõ cơ sở pháp lý, quá trình thực hiện cũng như tình hình thực tế, từ đó xây dựng phương án giải quyết phù hợp với điều kiện hiện nay.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: "Việc giải quyết vấn đề điều chuyển giáo viên cần được cân nhắc thận trọng, thực hiện theo lộ trình phù hợp nhằm hài hòa giữa yêu cầu đảm bảo đủ đội ngũ đứng lớp ở vùng khó khăn và nguyện vọng chính đáng của giáo viên đã hoàn thành nghĩa vụ. Trước mắt, ngành đã giao các địa phương động viên các giáo viên tiếp tục công tác tại đơn vị hiện tại đến hết năm học 2025–2026 để tránh gây xáo trộn trong hoạt động dạy học. Bởi nếu điều chuyển ngay giữa năm học sẽ phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt là nguy cơ thiếu giáo viên ở các địa bàn khó khăn, trong khi một số trường ở vùng thuận lợi chưa có chỉ tiêu biên chế để tiếp nhận.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác rà soát, thu thập thông tin, Sở GD&ĐT sẽ làm việc với các nhà trường và địa phương nơi 68 giáo viên đang công tác để thống nhất số liệu, đánh giá nhu cầu thực tế. Trên cơ sở đó, ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết phù hợp, đảm bảo ổn định hoạt động dạy học, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội ngũ giáo viên".

Việc tháo gỡ bài toán điều chuyển giáo viên sau hoàn thành nghĩa vụ đòi hỏi giải pháp đồng bộ, thận trọng, sát thực tiễn, nhằm giữ vững ổn định đội ngũ ở cơ sở, nhất là vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trên địa bàn toàn tỉnh.