Phê duyệt hơn 5.300 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

(Baohatinh.vn) - Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Hà Tĩnh là bước đi cần thiết, góp phần chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức ngành giáo dục.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn Hà Tĩnh.
Theo quyết định, có 5.342 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Số lượng chỉ tiêu được phân bổ theo từng hạng gồm: 1.069 chỉ tiêu thăng hạng từ hạng II lên hạng I; 3.472 chỉ tiêu từ hạng III lên hạng II; 679 chỉ tiêu từ hạng IV lên hạng III và 122 chỉ tiêu từ hạng V lên hạng IV.
Việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật về viên chức và các văn bản liên quan, làm căn cứ để các đơn vị, địa phương triển khai công tác xét thăng hạng theo đúng quy định, góp phần chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức ngành giáo dục.
UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tổ chức triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo đúng quy định; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung tham mưu, đề xuất cũng như quá trình tổ chức thực hiện.
