Phê duyệt hơn 5.300 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

(Baohatinh.vn) - Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Hà Tĩnh là bước đi cần thiết, góp phần chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức ngành giáo dục.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn Hà Tĩnh.

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp góp phần chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức ngành giáo dục.

Theo quyết định, có 5.342 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Số lượng chỉ tiêu được phân bổ theo từng hạng gồm: 1.069 chỉ tiêu thăng hạng từ hạng II lên hạng I; 3.472 chỉ tiêu từ hạng III lên hạng II; 679 chỉ tiêu từ hạng IV lên hạng III và 122 chỉ tiêu từ hạng V lên hạng IV.

Việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật về viên chức và các văn bản liên quan, làm căn cứ để các đơn vị, địa phương triển khai công tác xét thăng hạng theo đúng quy định, góp phần chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức ngành giáo dục.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tổ chức triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo đúng quy định; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung tham mưu, đề xuất cũng như quá trình tổ chức thực hiện.

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.