Hà Tĩnh giành 3 giải tại Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Đoàn Hà Tĩnh tham gia với 3 dự án và giành 3 giải tư.

Hà Tĩnh có 3 dự án đạt giải tư tại cuộc thi gồm: dự án Tác động của AI chatbot đến động lực học tập của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của nhóm tác giả: Đinh Hạnh Phương và Hoàng Minh Phương - lớp 11 Anh 2, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh;

Dự án Thiết bị AI hỗ trợ giám sát và cảnh báo bất thường hành vi trong môi trường gia đình của tác giả Nguyễn Văn Nhật - lớp 12A1 Trường THPT Hương Khê;

Dự án Xây dựng và thực nghiệm bộ trò chơi giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng điều tiết cảm xúc cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của tác giả Nguyễn Lê Việt Trà và Phan Thị Việt Hoa - lớp 12 Anh 2, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Cán bộ, giáo viên, học sinh đoàn Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm.

Được biết, vòng chung kết Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia giành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22/3, thu hút 242 dự án thuộc 7 lĩnh vực, trong đó bậc THCS có 17 dự án, THPT có 225 dự án. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi gồm chấm lý thuyết và thuyết trình. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 14 giải nhất, 25 giải nhì, 48 giải ba và 58 giải tư cho các dự án xuất sắc.