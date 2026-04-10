Lĩnh vực công tác của Thủ tướng Chính phủ và 6 Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia và đối ngoại; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; định hướng sử dụng ngân sách nhà nước; ngoại giao và quan hệ đối ngoại.

Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo chung về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Hoàng Phong

Thủ tướng phụ trách Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và làm Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch một số Hội đồng, Ủy ban quốc gia và trưởng các ban chỉ đạo quan trọng khác.

So với nhiệm kỳ trước, Thủ tướng vẫn phụ trách các lĩnh vực trọng yếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Điểm khác là nhiệm kỳ trước Thủ tướng phụ trách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 3 cơ quan truyền thông, nay Thủ tướng phụ trách Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: Trí Quân

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ông Túc được giao theo dõi lĩnh vực công nghiệp; thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng; các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; cơ chế, chính sách chung về đấu thầu, cũng do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phụ trách.

Đồng thời, ông phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm; đặc xá; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương.

Ông chỉ đạo chung về xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực được giao phụ trách; phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo các Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; một số lĩnh vực của Bộ Công an theo phân công của Thủ tướng.

Khi Thủ tướng vắng mặt hoặc được ủy nhiệm, Phó Thủ tướng Thường trực thay mặt Thủ tướng chỉ đạo các công việc của Chính phủ.

Lĩnh vực công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc được mở rộng hơn so với người tiền nhiệm Nguyễn Hòa Bình hồi cuối nhiệm kỳ trước. Ông Túc không chỉ phụ trách các vấn đề về xử lý dự án tồn đọng kéo dài, chống tội phạm mà còn phụ trách hầu hết các lĩnh vực về Công Thương, giao thông vận tải, xây dựng.

Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phụ trách công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền.

Nhiệm kỳ trước, Bộ Quốc phòng do Thủ tướng trực tiếp phụ trách, nay do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phụ trách. Ông Giang còn đảm nhiệm một số lĩnh vực của Bộ Ngoại giao theo sự phân công của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Giang Huy

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phụ trách những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; các vấn đề xã hội; công tác quản lý về cai nghiện ma túy; văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; truyền thông, báo chí, xuất bản.

Bà Trà theo dõi việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Lĩnh vực công tác của bà đã mở rộng hơn so với hồi cuối nhiệm kỳ trước. Trước đây, bà phụ trách Bộ Nội vụ, nay đảm nhiệm thêm Bộ Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đảm nhiệm lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Ông Dũng trực tiếp phụ trách khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước và ở nước ngoài; chuyển đổi số; các nội dung liên quan đến công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; lĩnh vực tài nguyên và môi trường; biến đổi khí hậu; nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Ông trực tiếp chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Lĩnh vực công tác của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có nhiều thay đổi so với cuối nhiệm kỳ trước - khi ông phụ trách lĩnh vực xây dựng thể chế và xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng được giao phụ trách lĩnh vực kế hoạch đầu tư; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước.

Ngoài ra, ông cũng phụ trách lĩnh vực chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển các loại hình doanh nghiệp. Kinh tế tập thể, hợp tác xã; cơ chế, chính sách chung về quản lý tài sản công; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trong lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực được giao phụ trách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng theo dõi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Ảnh: Quang Vinh

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đảm nhiệm lĩnh vực xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; cải cách tư pháp; giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Ông theo dõi và chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.