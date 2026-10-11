Man Utd rơi chiến thắng trước Tottenham dù hơn người

"Các cậu hãy xuống hạng cùng Man City đi", là những lời hét lên của một nhóm CĐV Man Utd, sau khi chứng kiến đội nhà nối dài chuỗi không thắng. Chơi hơn người và dẫn trước, "Quỷ Đỏ" vẫn đánh rơi ba điểm trước đội đứng chót bảng như Tottenham. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ đội khách còn tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, trong ngày đoàn quân Carrick chơi dưới sức.

Man Utd tưởng như đã tìm được lối thoát khỏi một trận đấu đầy sức ép khi Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số, còn Tottenham mất Rodrigo Bentancur vì thẻ đỏ. Nhưng lợi thế về tỷ số lẫn quân số vẫn không đủ để đội chủ nhà giành trọn ba điểm. Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2, khiến Old Trafford lại chìm trong tiếng la ó khi trận đấu kết thúc.

Bryan Mbeumo ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd trong trận gặp Tottenham ở Ngoại hạng Anh tại Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP

Kết quả này phơi bày vấn đề đáng lo của Man Utd dưới thời HLV Michael Carrick. Đội bóng vẫn thiếu sự ổn định, ngay cả khi nắm trong tay những điều kiện thuận lợi để kết thúc trận đấu. Với Tottenham, một điểm giành được trong thế thiếu người giúp họ tránh thất bại, nhưng không xóa được những hạn chế trong khâu tận dụng cơ hội.

Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 73, khi chủ nhà vượt lên nhờ pha phối hợp giữa Matheus Cunha và Mbeumo. Cunha xử lý bóng bên cánh trái rồi chuyền vào trong cho đồng đội. Mbeumo nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành, xử lý để thoát khỏi sự đeo bám của Jan Paul van Hecke trước khi sút chìm bằng chân trái vào góc xa.

Bàn thắng mang lại sự giải tỏa cho Man Utd sau một trận đấu mà họ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Nhà báo Simon Peach của hãng tin PA đánh giá Mbeumo kết thúc tình huống xuất sắc, tạo ra bước ngoặt sau khi Man Utd có rất ít khoảnh khắc chất lượng trong tấn công.

Bàn mở tỷ số càng trở nên quan trọng khi Tottenham đã có hiệp đầu chơi tốt hơn. Đội khách kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội, trong khi Man Utd gặp khó khăn ngay từ khâu đưa bóng lên phía trước. Sau hiệp một, Tottenham có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,96, còn Man Utd chỉ đạt 0,05.

Trận đấu tưởng như được định đoạt ở phút 78, khi Bentancur nhận thẻ đỏ sau vụ xô xát với Luke Shaw. Tiền vệ Uruguay bị truất quyền thi đấu vì húc đầu vào hậu vệ Man Utd. Trước đó, Bentancur vào bóng quyết liệt với Shaw, rồi hai cầu thủ đối đầu và lời qua tiếng lại. Shaw đẩy đối thủ ngã xuống sân và nhận thẻ vàng, còn Bentancur bị phạt thẻ đỏ.

Rodrigo Bentancur của Tottenham nhận thẻ đỏ trong trận gặp Man Utd ở Ngoại hạng Anh tại Manchester, Anh, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP

Bentancur đã vào bóng nguy hiểm trước khi phản ứng với những người xung quanh. Sau khi Shaw đẩy ngã tiền vệ Tottenham, Bentancur tiếp tục lao đầu về phía đối thủ. Pha va chạm không quá mạnh, nhưng đủ để trọng tài Stuart Attwell truất quyền thi đấu cầu thủ Uruguay.

Đây là một bước ngoặt lớn. Tottenham đã chơi tốt trong phần lớn thời gian trước đó, nhưng việc mất người khiến họ phải đối mặt với bài toán khó hơn. Bentancur cũng trở thành cầu thủ dự bị Tottenham đầu tiên bị đuổi khỏi sân tại Ngoại hạng Anh kể từ Lucas Moura trong trận gặp Everton tháng 4/2023. Đây là thẻ đỏ thứ ba của tiền vệ này tại các giải VĐQG châu Âu, sau hai lần bị truất quyền thi đấu khi còn khoác áo Juventus.

Dù vậy, Man Utd không thể biến lợi thế ấy thành chiến thắng. Chỉ ít phút sau khi Bentancur bị đuổi, Tottenham vẫn tìm cách tổ chức tấn công. Đến phút 90+2, Sandro Tonali tạt bóng để Solanke đánh đầu gỡ hòa. Trong pha tranh chấp với Lisandro Martinez, tiền đạo người Anh mất thăng bằng và ngã xuống, nhưng vẫn kịp rướn người đánh đầu đưa bóng về góc thấp khung thành. Martinez mắc một phần lỗi, còn Senne Lammens không đổ người mà đứng chôn chân.

Dominic Solanke ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham trong trận gặp Man Utd ở Ngoại hạng Anh tại Manchester, Anh, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP

Bàn gỡ khiến các cầu thủ Man Utd sững sờ. Carrick đứng bên đường biên với vẻ mặt thất vọng, trong khi HLV De Zerbi có thể ăn mừng việc đội bóng của ông thoát khỏi nguy cơ trắng tay. Tottenham chỉ còn 10 người nhưng vẫn tìm được bàn gỡ trong thời gian bù giờ, biến lợi thế tưởng như quyết định của đội chủ nhà thành vô nghĩa.

Kết quả hòa cũng nối dài những thống kê đáng lo cho cả hai đội. Man Utd không thắng trong ba trận Ngoại hạng Anh gần nhất, chỉ giành hai trong chín điểm tối đa. Lần gần nhất họ trải qua bốn trận liên tiếp không thắng tại giải là tháng 5/2025, trong chuỗi tám trận chỉ kiếm được hai điểm.

Tottenham cũng tiếp tục cho thấy sự bất lực khi bị dẫn bàn. Đội bóng này không thắng trong 37 trận Ngoại hạng Anh gần nhất mà họ để đối thủ mở tỷ số, với tám trận hòa và 29 thất bại. Đây là chuỗi trận không thắng dài thứ hai trong lịch sử CLB tại giải, chỉ sau giai đoạn 38 trận từ tháng 9/1996 đến tháng 8/1998.

Sự thất vọng của khán giả chủ nhà đã xuất hiện từ trước khi trận đấu kết thúc. Man Utd bị la ó khi hiệp một khép lại, sau 45 phút mà Tottenham tạo được nhiều sức ép hơn. Bình luận viên Gary Neville nhận xét trên Sky Sports rằng chủ nhà có thể đã bị dẫn một hoặc hai bàn, đồng thời chỉ trích màn trình diễn thiếu sức sống của họ.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiếng la ó lại vang lên tại Old Trafford. Mbeumo cúi người chống tay lên đầu gối, còn Carrick lắc đầu thất vọng. HLV người Anh sẽ phải chịu nhiều sức ép nếu "Quỷ Đỏ" cứ tiếp tục rơi điểm.