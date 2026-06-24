Pháp: 40 người chết vì đuối nước giữa nắng nóng kỷ lục

Nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu Âu vượt ngưỡng 40 độ C (Ảnh: Reuters).

Một đợt nắng nóng chết người đang gây tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu, đẩy nhiệt độ ở nhiều nơi lên mức kỷ lục và buộc giới chức nhiều nước phải đóng cửa trường học, hủy các sự kiện công cộng, thậm chí hạn chế việc tiêu thụ đồ uống có cồn.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang ảnh hưởng tới hàng triệu người tại Pháp, Tây Ban Nha và Anh trong ngày 23/6 khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên mức cao bất thường đối với đầu mùa hè.

Ít nhất 40 người đã chết đuối khi đổ xô tới các bãi biển, sông và hồ để tránh nóng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết trước cuộc họp khẩn về vấn đề này.

Nắng nóng gay gắt đã gây gián đoạn diện rộng đối với hệ thống giao thông công cộng và làm dấy lên lo ngại tại các khu vực ở Tây Âu, nơi điều hòa không khí vẫn chưa phổ biến.

Pháp đã đặt hơn một nửa số vùng trên cả nước vào tình trạng báo động đỏ về nắng nóng, mức cảnh báo cao nhất. Cơ quan khí tượng quốc gia Météo-France đánh giá nhiệt độ trong ngày 23/6 vẫn ở mức "cao bất thường".

Một ngày trước đó, nước này đã trải qua ngày tháng 6 nóng kỷ lục từng được ghi nhận, tính theo nhiệt độ trung bình ngày và đêm. Tại ngôi làng Chateaumeillant ở miền trung nước Pháp, nhiệt độ lên tới 43,3 độ C.

Hàng trăm trường học đã phải đóng cửa trên khắp nước Pháp và các quốc gia khác trong khu vực. Khi Météo-France dự báo nắng nóng sẽ kéo dài trong phần lớn tuần này, một số chính quyền địa phương đã hủy các sự kiện thuộc lễ hội âm nhạc thường niên Fête de la Musique diễn ra trên toàn nước Pháp.

Giới chức cũng cấm tiêu thụ đồ uống có cồn tại một số khu vực đang ở mức cảnh báo nắng nóng cao nhất, bao gồm cả Paris, với lý do đảm bảo an toàn công cộng.

Nhiều người đã tìm tới nơi có nước để làm mát cơ thể trong nắng nóng kỷ lục (Ảnh: Reuters).

Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, chính quyền đã hủy kế hoạch chiếu công khai trận đấu World Cup giữa đội tuyển quốc gia nước này và Ả rập Xê út. Tây Ban Nha tuyên bố đợt nắng nóng chính thức đầu tiên của năm vào cuối tuần qua, với dự báo nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C ở một số khu vực cho đến hết ngày 24/6.

Tại Italy, Bộ Y tế đã ban hành 15 cảnh báo đỏ, mức cảnh báo nhiệt độ cao nhất. Những thành phố lớn như Rome, Milan, Turin, Venice và Florence nằm trong số các khu vực chịu rủi ro cao.

Xa hơn về phía bắc, tại Đức, nơi 5 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn bơi lội liên quan đến nắng nóng, giới chức cũng đã ban hành các cảnh báo ở mức cao nhất tại nhiều khu vực.

"Những đợt nắng nóng như thế này thường gắn liền với các hệ thống áp cao. Các hệ thống này ngăn cản sự hình thành mây, khiến ánh nắng mạnh hơn, làm nóng bề mặt và từ đó làm nóng không khí xung quanh chúng ta", Oscar Brousse, giảng viên về khí hậu đô thị và sức khỏe tại Đại học College London, cho biết.

Khi một khối không khí nóng từ sa mạc Sahara di chuyển lên phía bắc, Anh cũng đang chuẩn bị đối mặt với nhiệt độ cao bất thường trong tuần này. Các nhà khí tượng cho biết nhiệt độ có thể tiến sát 40 độ C, chỉ thấp hơn 1 độ so với kỷ lục quốc gia.

"Một trong những thách thức của chúng tôi ở Anh là phải thích nghi với nắng nóng trong khi phần lớn thời gian của năm lại sống trong khí hậu lạnh", ông Brousse nói.

Nhiều ngôi nhà cũ tại Anh được xây với tường dày, cửa sổ nhỏ và lớp cách nhiệt nhằm giữ ấm trong mùa đông kéo dài. "Gần như không có cách nào để thoát khỏi cái nóng. Bên ngoài đã nóng, nhưng bên trong còn nóng hơn, ngôi nhà của tôi giống như một cái bẫy", Stefan Cretu, một chuyên viên phân tích tài chính 22 tuổi ở London, cho biết.

Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với nhiệt độ tăng nhanh gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980.

Trong khi các chính phủ đang chịu áp lực phải đầu tư vào các biện pháp thích ứng như trung tâm tránh nóng hay cơ sở hạ tầng chống chịu nhiệt độ cao, các chuyên gia cảnh báo rằng những giải pháp này chỉ xử lý phần ngọn của vấn đề.

"Cách thực sự để ngăn các đợt nắng nóng ngày càng nghiêm trọng là giải quyết chính biến đổi khí hậu", ông Brousse nói.

Theo NBC