Phát triển thể dục thể thao đại chúng là nhiệm vụ trung tâm và bao trùm trong giai đoạn mới

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các vị đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, cách đây 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã sớm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thể dục thể thao trong sự nghiệp cách mạng.

Ngày 27/3/1946, Người thay mặt Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục, đồng thời ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục: Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe.

Người khẳng định “Dân cường thì quốc thịnh”. Mang trong tim lời dạy của Bác Hồ vĩ đại, ngành thể dục, thể thao đã thực hiện một “đường chạy bền 80 năm về niềm tin và khát vọng” với nhiều cung đường cảm xúc…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước trên ba phương diện lớn: Góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần và chất lượng sống của nhân dân; từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước.

Nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần có cách nhìn tổng quát hơn về vị trí, vai trò của thể dục thể thao, Tổng Bí thư yêu cầu mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí óc; đó là sự rèn luyện trí tuệ, phản xạ, chiến thuật, tư duy logic, khả năng tập trung, khả năng kiểm soát cảm xúc và năng lực bền bỉ tinh thần. Cùng đó, khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài.

Tổng Bí thư nêu rõ, thể chế mới phải “phân vai cụ thể” vai trò của Nhà nước, vai trò của xã hội; chỉ rõ quản trị thế nào? đầu tư công vào đâu? xã hội hóa mức độ nào? tiêu chuẩn cơ sở vật chất, cơ chế đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, chính sách đãi ngộ, bảo hiểm, y học thể thao, chuyển đổi nghề nghiệp sau thi đấu thế nào? ứng dụng công nghệ, dữ liệu số, kinh tế thể thao, công nghiệp thể thao được khuyến khích ra sao... Đẩy mạnh có định hướng, có chuẩn mực trách nhiệm đối với thể dục thể thao, nhất là trong phát triển thể thao cơ sở, thể thao trường học, thể thao cho trẻ em, người cao tuổi, người yếu thế, vùng khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quán triệt việc phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài của ngành thể dục thể thao trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư chỉ rõ: Làm sao để thể dục thể thao thật sự đi vào từng gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; đi vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; đi vào cả những nhóm yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, thanh niên công nhân, người lao động nhập cư.

Phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”; phải làm cho việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen, nếp sống, chứ không chỉ là phong trào từng đợt. Quy hoạch quỹ đất cho thể thao cộng đồng và hỗ trợ thiết chế thể thao cơ sở.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư đề nghị nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam. Ngành giáo dục, ngành thể thao và các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ giáo dục thể chất, phát triển đồng bộ hơn các môn thể thao trong trường học, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được học những kỹ năng thể chất căn bản, tiếp cận nhiều môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng, sở thích.

Tổng Bí thư lưu ý đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát triển các môn thể thao, trò chơi dân gian, võ thuật truyền thống, hình thức vận động cộng đồng gắn với lễ hội, phong tục, đời sống lao động và bản sắc vùng miền.

Ngành thể dục thể thao phối hợp ngành văn hóa, giáo dục, các địa phương, các hội nghề nghiệp để xây dựng chương trình bảo tồn và phát triển thể thao truyền thống dân tộc một cách có hệ thống; đưa những môn phù hợp vào trường học, lễ hội, phong trào cộng đồng và cả quảng bá du lịch văn hóa.

Đối với thể thao thành tích cao - bộ mặt của thể thao quốc gia trên đấu trường khu vực và thế giới,Tổng Bí thư chỉ đạo cần xây dựng lộ trình đầu tư trọng điểm cho những môn có khả năng cạnh tranh cao; chuẩn hóa hệ thống phát hiện tài năng; đổi mới cơ chế quản lý đội tuyển; tăng cường liên kết giữa thể thao học đường, thể thao phong trào và thể thao đỉnh cao; bảo đảm đời sống, học văn hóa, học nghề, chuyển đổi sau giải nghệ cho vận động viên.

Mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế thể thao Việt Nam và học hỏi những kinh nghiệm tiến bộ của thế giới về quản trị, khoa học huấn luyện, học y học thể thao, kinh tế thể thao, xây dựng thương hiệu quốc gia qua thể thao.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đồng chí: Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) và Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng với truyền thống 80 năm vẻ vang, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, ngành thể dục thể thao Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thật sự góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, trí lực và bản lĩnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ghi nhận những thành tích, đóng góp của đơn vị. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đồng chí: Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Hội nghị Trung ương 2 đã thông qua nhiều văn kiện, nghị quyết quan trọng, đồng thời thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Thanh niên với tương lai đất nước

Thanh niên với tương lai đất nước

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026): "Thanh niên với tương lai đất nước".
Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.