Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Nhóm P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/6), Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm lĩnh vực: công thương, giáo dục và đào tạo, xây dựng, nội vụ.

Theo chương trình nghị sự, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề đại biểu, cử tri tỉnh nhà quan tâm.

m2.jpg
Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước đăng đàn trả lời chất vấn vào chiều 25/6.

Mở đầu chương trình làm việc sáng nay, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước. Trước đó, vào chiều ngày làm việc thứ nhất (25/6), đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn "tư lệnh" ngành công thương các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành sẽ giải trình, làm rõ giải pháp và lộ trình xử lý đối với các quy hoạch không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện; công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang; giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc sẽ trả lời về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải pháp khắc phục tình trạng công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác; chủ trương đối với người hoạt động không chuyên trách.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm trả lời về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; bố trí công việc cho giáo viên, nhân viên đã hết thời hạn điều chuyển; định hướng trong tổ chức mô hình đào tạo văn hóa gắn với đào tạo nghề...

Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh #Phiên chất vấn và trả lời chất vấn #Tư lệnh ngành #Kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh thời gian tới, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.
Anh hùng La Văn Cầu từ trần ở tuổi 94

Anh hùng La Văn Cầu từ trần ở tuổi 94

Đại tá La Văn Cầu - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người làm nên chiến công tại cứ điểm Đông Khê năm 1950, từ trần chiều 24/6 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà, trước niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031: Quyết sách cho chặng đường phát triển mới

Kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031: Quyết sách cho chặng đường phát triển mới

Diễn ra trong các ngày 25-26/6, kỳ họp giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX là kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét nhiều vấn đề quan trọng về phát triển KT-XH, QP-AN và quyết nghị các cơ chế, chính sách tạo động lực cho chặng đường phát triển mới.
Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!