Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Theo chương trình nghị sự, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề đại biểu, cử tri tỉnh nhà quan tâm.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước đăng đàn trả lời chất vấn vào chiều 25/6.

Mở đầu chương trình làm việc sáng nay, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước. Trước đó, vào chiều ngày làm việc thứ nhất (25/6), đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn "tư lệnh" ngành công thương các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành sẽ giải trình, làm rõ giải pháp và lộ trình xử lý đối với các quy hoạch không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện; công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang; giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc sẽ trả lời về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải pháp khắc phục tình trạng công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác; chủ trương đối với người hoạt động không chuyên trách.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm trả lời về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; bố trí công việc cho giáo viên, nhân viên đã hết thời hạn điều chuyển; định hướng trong tổ chức mô hình đào tạo văn hóa gắn với đào tạo nghề...

Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032

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