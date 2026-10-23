Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành các bếp ăn trường học ở Hà Tĩnh nhằm siết chặt các điều kiện an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Thực hiện Quyết định số 1009/QĐ-SYT ngày 16/10/2026 của Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ An ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, từ ngày 21/10 đến 30/10, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nội trú, bán trú ở một số trường học trên địa bàn. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra tại 48 trường học thuộc các xã, phường trong tỉnh.

Đoàn sẽ tập trung kiểm tra toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học. Nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở hồ sơ hành chính, pháp lý mà đi sâu vào thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến; quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; việc thực hành vệ sinh của nhân viên nhà bếp; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và các điều kiện liên quan.

bqbht_br_img-3938a.jpg
Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra, làm việc tại các trường học trên địa bàn phường Sông Trí.

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; đồng thời lấy mẫu thức ăn, phụ gia, nguyên liệu và các sản phẩm, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống để kiểm tra nhanh tại chỗ khi cần thiết. Qua đó, những nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể được nhận diện, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng đưa vào bữa ăn của học sinh.

bqbht_br_img-3953a.jpg
Các thành viên đoàn kiểm tra tại khu vực chế biến.

Cô Nguyễn Thị Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Nhân Nghĩa (phường Sông Trí) cho biết: “Với số lượng học sinh ăn bán trú đông, nhà trường luôn đặt chất lượng và an toàn bữa ăn lên hàng đầu. Chúng tôi chú trọng đầu tư trang thiết bị, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín và thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đợt kiểm tra, nhà trường được cập nhật những quy định mới, nhận diện các hạn chế nếu có để kịp thời khắc phục, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ”.

Thực tế, bếp ăn trường học là nơi phục vụ số lượng lớn học sinh trong cùng một thời điểm. Chỉ một khâu không bảo đảm trong quá trình lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản hoặc chia suất ăn cũng có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

bqbht_br_img-3963a.jpg
Test nhanh dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống.

Ông Phạm Bá Quyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: “Trong đợt kiểm tra có sự tham gia của các ngành: y tế, nông nghiệp và môi trường, giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát an toàn thực phẩm tại trường học. Đoàn tập trung đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở vật chất, trang thiết bị bếp ăn; hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm đang được sử dụng; việc tổ chức thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, đoàn kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền và việc công khai thông tin về chất lượng, an toàn bữa ăn của các nhà trường”.

Ngoài ra, đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, đoàn rà soát giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và các hợp đồng cung cấp suất ăn, gia công, chế biến. Hồ sơ sức khỏe, việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến và nhân viên phục vụ cũng được kiểm tra nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trong quá trình tổ chức bữa ăn.

bqbht_br_1.jpg
Để bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững tại bếp ăn trường học, bên cạnh công tác kiểm tra, yếu tố quyết định là trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và người trực tiếp chế biến.

“Thông qua đợt kiểm tra, chúng tôi hướng đến phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đánh giá những mặt làm được, chỉ ra tồn tại, xác định nguyên nhân và hướng dẫn các trường khắc phục. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm các điều kiện theo quy định tại thời điểm kiểm tra mà còn giúp nhà trường nâng cao ý thức, trách nhiệm, duy trì quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm thường xuyên. Đối với những vi phạm, đoàn sẽ xử lý theo quy định, riêng những hạn chế có thể khắc phục, đoàn hướng dẫn cụ thể để các đơn vị hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý” - ông Phạm Bá Quyền nhấn mạnh.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững tại bếp ăn trường học, bên cạnh công tác kiểm tra, yếu tố quyết định là trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và người trực tiếp chế biến. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, tuân thủ quy trình chế biến, thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và công khai thông tin về bữa ăn cần trở thành nền nếp hằng ngày để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh kiểm tra an toàn thực phẩm #Hà Tĩnh siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học #Hà Tĩnh xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Phim ngắn AI với kịch bản giật gân, tình tiết dồn dập đang thu hút người xem, trong đó có nhiều người dùng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau sức hút giải trí là những nguy cơ tiềm ẩn từ các chiêu trò dụ xem quảng cáo, nạp tiền, cài đặt ứng dụng lạ, có thể khiến người dùng mất tiền, lộ lọt dữ liệu cá nhân.
CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Việc triển khai phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về vai trò của văn hóa, thể thao; đồng thời phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Hà Tĩnh.
Giúp người già học kỹ năng số

Giúp người già học kỹ năng số

Chuyển đổi số mang đến nhiều tiện ích trong đời sống, nhưng với không ít người cao tuổi ở Hà Tĩnh, việc sử dụng công nghệ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Phổ cập kỹ năng số sẽ giúp người cao tuổi làm quen với công nghệ, tự tin, chủ động thụ hưởng những tiện ích của xã hội số.
Sắp xếp bộ máy hướng tới mô hình tinh gọn, tránh chồng chéo chức năng

Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm?

Theo quy định, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.
Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm lo người nghèo ở Hà Tĩnh đang được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo vươn lên. Song, giảm nghèo bền vững không chỉ cần nguồn lực mà còn đòi hỏi sự đồng hành về kiến thức, kỹ năng cho người dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!