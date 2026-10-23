Siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Thực hiện Quyết định số 1009/QĐ-SYT ngày 16/10/2026 của Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ An ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, từ ngày 21/10 đến 30/10, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nội trú, bán trú ở một số trường học trên địa bàn. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra tại 48 trường học thuộc các xã, phường trong tỉnh.

Đoàn sẽ tập trung kiểm tra toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học. Nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở hồ sơ hành chính, pháp lý mà đi sâu vào thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến; quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; việc thực hành vệ sinh của nhân viên nhà bếp; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và các điều kiện liên quan.

Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra, làm việc tại các trường học trên địa bàn phường Sông Trí.

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; đồng thời lấy mẫu thức ăn, phụ gia, nguyên liệu và các sản phẩm, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống để kiểm tra nhanh tại chỗ khi cần thiết. Qua đó, những nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể được nhận diện, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng đưa vào bữa ăn của học sinh.

Các thành viên đoàn kiểm tra tại khu vực chế biến.

Cô Nguyễn Thị Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Nhân Nghĩa (phường Sông Trí) cho biết: “Với số lượng học sinh ăn bán trú đông, nhà trường luôn đặt chất lượng và an toàn bữa ăn lên hàng đầu. Chúng tôi chú trọng đầu tư trang thiết bị, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín và thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đợt kiểm tra, nhà trường được cập nhật những quy định mới, nhận diện các hạn chế nếu có để kịp thời khắc phục, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ”.

Thực tế, bếp ăn trường học là nơi phục vụ số lượng lớn học sinh trong cùng một thời điểm. Chỉ một khâu không bảo đảm trong quá trình lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản hoặc chia suất ăn cũng có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

Test nhanh dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống.

Ông Phạm Bá Quyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: “Trong đợt kiểm tra có sự tham gia của các ngành: y tế, nông nghiệp và môi trường, giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát an toàn thực phẩm tại trường học. Đoàn tập trung đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở vật chất, trang thiết bị bếp ăn; hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm đang được sử dụng; việc tổ chức thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, đoàn kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền và việc công khai thông tin về chất lượng, an toàn bữa ăn của các nhà trường”.

Ngoài ra, đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, đoàn rà soát giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và các hợp đồng cung cấp suất ăn, gia công, chế biến. Hồ sơ sức khỏe, việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến và nhân viên phục vụ cũng được kiểm tra nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trong quá trình tổ chức bữa ăn.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững tại bếp ăn trường học, bên cạnh công tác kiểm tra, yếu tố quyết định là trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và người trực tiếp chế biến.

“Thông qua đợt kiểm tra, chúng tôi hướng đến phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đánh giá những mặt làm được, chỉ ra tồn tại, xác định nguyên nhân và hướng dẫn các trường khắc phục. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm các điều kiện theo quy định tại thời điểm kiểm tra mà còn giúp nhà trường nâng cao ý thức, trách nhiệm, duy trì quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm thường xuyên. Đối với những vi phạm, đoàn sẽ xử lý theo quy định, riêng những hạn chế có thể khắc phục, đoàn hướng dẫn cụ thể để các đơn vị hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý” - ông Phạm Bá Quyền nhấn mạnh.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững tại bếp ăn trường học, bên cạnh công tác kiểm tra, yếu tố quyết định là trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và người trực tiếp chế biến. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, tuân thủ quy trình chế biến, thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và công khai thông tin về bữa ăn cần trở thành nền nếp hằng ngày để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe học sinh.