Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về nội chính

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 13/7, đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

​Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.



​6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ngành đã khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tham mưu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới có tính nền tảng, chiến lược; vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghiên cứu, xây dựng, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ban hành Nghị quyết số 04 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, ngay từ đầu việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình quan trọng, có vốn đầu tư lớn của quốc gia, của địa phương.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Tích cực, chủ động phối hợp nắm tình hình, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham gia ý kiến về công tác cán bộ; hướng dẫn, theo dõi địa bàn, kiểm tra, giám sát; thông tin, tuyên truyền, đối ngoại, xây dựng Đảng, công tác văn phòng, bảo vệ bí mật nhà nước và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai nghiêm túc, có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh, trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kết luận hội nghị từ điểm cầu trụ sở Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành nội chính Đảng trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tham mưu, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện và tiến hành giám sát ngay từ đầu việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Trung ương; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn công tác theo dõi địa bàn, nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chuyển đổi số phải được triển khai quyết liệt, thực chất hơn, gắn với xây dựng hệ thống thông tin, chuẩn hóa, kết nối, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của ngành nội chính Đảng và dữ liệu từ địa phương, hình thành nguồn dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; giữ nghiêm kỷ luật bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và đổi mới phương thức làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy với các cơ quan nội chính và cơ quan có liên quan; tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, cập nhật định kỳ tiến độ giải quyết các vụ việc; xử lý các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người, vượt cấp, các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”.