Tìm thấy thi thể ngư dân còn lại trong vụ tàu cá chìm ở biển Thiên Cầm

Lực lượng BĐBP tiếp cận vị trí tàu chìm để đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế vào bờ.

Thiếu tá Hồ Thọ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) cho hay: Sau gần 4 ngày mất tích, thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) được thợ lặn tìm thấy vào lúc 10h ngày 31/10 trong cabin tàu đánh cá số hiệu HT-90377-TS bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.

Lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tiếp cận vị trí tàu bị chìm để đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế vào bờ.

Theo Thiếu tá Hồ Thọ, tàu cá HT-90377-TS bị chìm khi cách bờ 2 hải lý, ở độ sâu chừng 15m. Những ngày qua, thời tiết trên biển có mưa to, sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã thông tin, vào khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ tàu đã gặp sự cố hỏng máy, dẫn tới bị chìm trên vùng biển Thiên Cầm.

Thời điểm bị chìm, trên tàu có 5 ngư dân. 3 ngư dân đã được ứng cứu, 2 ngư dân bị mất tích là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung). Vào lúc 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Lê Viết Hà.