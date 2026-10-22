Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Nguyễn Văn Sáng và tang vật bị thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáng (SN 1969, trú tại thôn Lộc Yên, xã Hương Đô) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 14/10/2026, Sáng điều khiển xe đạp điện đến thôn Tân Hương, xã Hương Bình, lẻn vào khu vực chăn nuôi của gia đình anh L.Đ.H. (SN 1975) bắt trộm 11 con gà. Trên đường tẩu tán tài sản trộm cắp, Sáng bị tổ tuần tra đảm bảo ANTT Công an xã Hương Bình phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Thay vì chấp hành, Sáng tăng tốc chạy về hướng xã Hương Khê. Trước tình huống trên, Công an xã Hương Bình đã liên lạc với Công an xã Hương Khê, phối hợp tổ chức truy đuổi, chốt chặn các hướng di chuyển của đối tượng và sau đó bắt giữ Sáng tại khu vực thôn Hồng Phong, xã Hương Khê.

Nguyễn Văn Sáng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, ban đầu Sáng liên tục phủ nhận hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh, làm rõ các tình tiết liên quan của lực lượng công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, Nguyễn Văn Sáng là đối tượng có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.