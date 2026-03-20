Toàn cảnh sân vận động lớn bậc nhất thế giới sau 3 tháng khởi công

18/03/2026 07:04
Rạng sáng 18/3, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đưa ra quyết định gây sốc khi lật ngược kết quả trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025 giữa Senegal và Morocco.
18/03/2026 05:43
Rạng sáng 18/3, Bernardo Silva nhận thẻ đỏ sớm khiến Man City thua Real 1-2 ở lượt về vòng 16 đội Champions League.
17/03/2026 14:19
Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
17/03/2026 13:38
HLV Kim Sang-sik gạch tên Nguyễn Tiến Linh và lần đầu triệu tập tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
17/03/2026 10:28
Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên, huấn luyện viên tới từ các đội bóng chuyền công an 5 tỉnh trong cụm, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng đội khách mời Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh.
17/03/2026 05:16
Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
16/03/2026 12:45
Đội tuyển Malaysia được cho là sẽ chịu án phạt xử thua với tỷ số 0-3 trước tuyển Việt Nam.
16/03/2026 05:06
Richarlison ghi bàn phút cuối giúp Tottenham hòa Liverpool 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.
15/03/2026 15:08
Max Dowman đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày, vượt mặt các đàn anh như James Milner hay Wayne Rooney.
15/03/2026 05:30
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
14/03/2026 20:02
Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.
14/03/2026 04:07
Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
13/03/2026 10:48
Hội đồng Olympic châu Á (OCA) quyết định bỏ quy định hạn chế số đội tham dự môn bóng đá tại ASIAD 2026.
13/03/2026 06:00
Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
12/03/2026 06:07
Rạng sáng 12/3, tiền vệ người Uruguay ghi 3 bàn ngay trong hiệp một, giúp Real thắng 3-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.
12/03/2026 05:00
Cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia cùng pha lập công của Ousmane Dembele giúp PSG giành chiến thắng cách biệt 5-2 trước Chelsea tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.
12/03/2026 04:28
Đại diện Na Uy Bodo/Glimt gây sốc tại vòng 1/8 Champions League khi đánh bại Sporting CP 3-0 nhờ sự hiệu quả tuyệt đối trong các pha phản công và sự xuất sắc của thủ thành Nikita Haikin.
12/03/2026 04:00
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul, xác nhận cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ tiếp tục điều tra và có thể tăng thêm án phạt với Malaysia.
11/03/2026 19:29
Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
11/03/2026 11:24
Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định World Cup 2026 có quy mô quá lớn để có thể bị hoãn lại, bất chấp những bất ổn từ chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran.
11/03/2026 10:19
Đội Muay Thái Hà Tĩnh tham dự Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026 với 11 VĐV, xuất sắc giành 6 tấm huy chương gồm 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.
11/03/2026 04:51
Hai hậu vệ tài năng sẽ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, sau thời gian dài vắng bóng.
10/03/2026 19:47
Thua đậm Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C chiều nay, Việt Nam chia tay Asian Cup nữ 2026 cũng như giấc mơ World Cup nữ 2027.
10/03/2026 11:28
Sau khi tỏa sáng tại SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đang trải qua giai đoạn khó khăn ở V.League khi chưa ghi bàn sau hơn 1.000 phút thi đấu.
10/03/2026 05:37
Kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup 2025/26 đưa Liverpool đối đầu Man City, còn Arsenal chạm trán Southampton.
09/03/2026 15:23
Trong bối cảnh các chân sút chủ lực sa sút phong độ, sự tỏa sáng của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang đến niềm hy vọng lớn cho HLV Kim Sang-sik trước chiến dịch Asian Cup 2027.
09/03/2026 12:36
Cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, đang làm dấy lên khủng hoảng lớn của AFA chỉ ít tuần trước trận Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA.
08/03/2026 09:47
Tiền đạo Omar Marmoush lập cú đúp, giúp Man City thắng chủ nhà Newcastle 3-1 ở vòng năm Cup FA.
08/03/2026 05:43
Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
07/03/2026 12:41
Nhóm CĐV cuồng nhiệt Ultras Malaya cho rằng vấn đề quốc tịch của 7 cầu thủ vi phạm cần được xử lý đầu tiên, trong vụ bê bối của ĐTQG nước này.