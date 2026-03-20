Toàn cảnh sân vận động lớn bậc nhất thế giới sau 3 tháng khởi công

Senegal bị xử thua, tước chức vô địch châu Phi 18/03/2026 07:04 Rạng sáng 18/3, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đưa ra quyết định gây sốc khi lật ngược kết quả trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025 giữa Senegal và Morocco.

Silva hóa "tội đồ" trong ngày Man City bị Real Madrid loại 18/03/2026 05:43 Rạng sáng 18/3, Bernardo Silva nhận thẻ đỏ sớm khiến Man City thua Real 1-2 ở lượt về vòng 16 đội Champions League.

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 17/03/2026 14:19 Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.

Tiến Linh bị loại, Hoàng Hên lần đầu lên tuyển Việt Nam 17/03/2026 13:38 HLV Kim Sang-sik gạch tên Nguyễn Tiến Linh và lần đầu triệu tập tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Khởi tranh Giải Bóng chuyền nam Cụm thi đua số 5 Bộ Công an mở rộng 17/03/2026 10:28 Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên, huấn luyện viên tới từ các đội bóng chuyền công an 5 tỉnh trong cụm, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng đội khách mời Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tôi là nữ xạ thủ 17/03/2026 05:16 Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.

AFC tiết lộ về án phạt xử thua Malaysia 0-3 trước tuyển Việt Nam 16/03/2026 12:45 Đội tuyển Malaysia được cho là sẽ chịu án phạt xử thua với tỷ số 0-3 trước tuyển Việt Nam.

Tottenham níu chân Liverpool 16/03/2026 05:06 Richarlison ghi bàn phút cuối giúp Tottenham hòa Liverpool 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League 15/03/2026 15:08 Max Dowman đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày, vượt mặt các đàn anh như James Milner hay Wayne Rooney.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa 15/03/2026 05:30 Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Becamex TP Hồ Chí Minh 14/03/2026 20:02 Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam 14/03/2026 04:07 Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.

Thay đổi của môn bóng đá ở ASIAD 2026 13/03/2026 10:48 Hội đồng Olympic châu Á (OCA) quyết định bỏ quy định hạn chế số đội tham dự môn bóng đá tại ASIAD 2026.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công 13/03/2026 06:00 Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.

Valverde lập hat-trick, Real nhấn chìm Man City tại Bernabeu 12/03/2026 06:07 Rạng sáng 12/3, tiền vệ người Uruguay ghi 3 bàn ngay trong hiệp một, giúp Real thắng 3-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

PSG đè bẹp Chelsea 5-2 tại Champions League: Kvaratskhelia và Dembele rực sáng 12/03/2026 05:00 Cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia cùng pha lập công của Ousmane Dembele giúp PSG giành chiến thắng cách biệt 5-2 trước Chelsea tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bodo/Glimt tạo địa chấn Champions League: Đè bẹp Sporting CP 3-0 bằng nghệ thuật phản công 12/03/2026 04:28 Đại diện Na Uy Bodo/Glimt gây sốc tại vòng 1/8 Champions League khi đánh bại Sporting CP 3-0 nhờ sự hiệu quả tuyệt đối trong các pha phản công và sự xuất sắc của thủ thành Nikita Haikin.

AFC cảnh báo bóng đá Malaysia phải nhận thêm án phạt 12/03/2026 04:00 Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul, xác nhận cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ tiếp tục điều tra và có thể tăng thêm án phạt với Malaysia.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil 11/03/2026 19:29 Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.

World Cup 2026 vẫn tiếp tục bất chấp xung đột ở Trung Đông 11/03/2026 11:24 Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định World Cup 2026 có quy mô quá lớn để có thể bị hoãn lại, bất chấp những bất ổn từ chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

VĐV Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia 11/03/2026 10:19 Đội Muay Thái Hà Tĩnh tham dự Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026 với 11 VĐV, xuất sắc giành 6 tấm huy chương gồm 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam 11/03/2026 04:51 Hai hậu vệ tài năng sẽ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, sau thời gian dài vắng bóng.

Việt Nam vỡ mộng lần thứ hai dự World Cup nữ 10/03/2026 19:47 Thua đậm Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C chiều nay, Việt Nam chia tay Asian Cup nữ 2026 cũng như giấc mơ World Cup nữ 2027.

Đình Bắc và nghịch lý sau danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 10/03/2026 11:28 Sau khi tỏa sáng tại SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đang trải qua giai đoạn khó khăn ở V.League khi chưa ghi bàn sau hơn 1.000 phút thi đấu.

Man City đại chiến Liverpool ở FA Cup 10/03/2026 05:37 Kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup 2025/26 đưa Liverpool đối đầu Man City, còn Arsenal chạm trán Southampton.

Hoàng Hên không lên tuyển Việt Nam lúc này thì khi nào? 09/03/2026 15:23 Trong bối cảnh các chân sút chủ lực sa sút phong độ, sự tỏa sáng của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang đến niềm hy vọng lớn cho HLV Kim Sang-sik trước chiến dịch Asian Cup 2027.

Bê bối rung chuyển bóng đá Argentina 09/03/2026 12:36 Cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, đang làm dấy lên khủng hoảng lớn của AFA chỉ ít tuần trước trận Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA.

Man City vào tứ kết Cup FA 08/03/2026 09:47 Tiền đạo Omar Marmoush lập cú đúp, giúp Man City thắng chủ nhà Newcastle 3-1 ở vòng năm Cup FA.

Foden đẩy Man City vào thế khó 08/03/2026 05:43 Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.