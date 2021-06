Đi ô tô vào mùa nắng nóng cần lưu ý điều gì để xe bền bỉ?

Mùa hè đến, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao gây ảnh hưởng rất nhiều tới những chiếc xe hơi vì vậy chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý tới việc chăm sóc xe hơn.

Kiểm tra các bộ phận làm mát

Trước khi lái xe đường dài vào mùa hè, bạn cần kiểm tra các bộ phận tản nhiệt, nước làm mát, quạt làm mát bằng cách cho xe chạy không tải.

Làm mát nội thất

Nếu như nội thất xe có mùi, bạn cần bật điều hòa không khí và mở cửa sổ để đẩy không khí nóng ra bên ngoài. Bạn không nên làm mát chỉ bằng cách cho điều hòa chạy không tải vì nó có thể làm động cơ bị quá nhiệt. Bạn có thể áp dụng cách sau đây rất đơn giản nhưng hiệu quả rõ rệt, bạn cần mở cửa bên lái và hành khách, rồi đóng, mở vài lần để đẩy không khí nóng ra ngoài xe.

Trường hợp thời tiết không quá ngột ngạt và đang lái xe ở tốc độ thấp, bạn có thể mở các cửa sổ để lấy không khí tự nhiên. Nhưng cần chú ý khi lái xe ở tốc độ trên 80 km/h, lực cản gió khi mở cửa sổ tốn nhiên liệu hơn việc sử dụng điều hòa.

Kinh nghiệm hữu ích khi bạn đỗ xe dưới trời nắng đó là bạn nên nên xoay vô lăng 180 độ để khi lái xe ít bị nóng hơn. Bạn có thể dùng tấm che nắng để tránh tia UV từ ánh nắng mặt trời, ngoài ra còn giúp bảo vệ các đồ đạc bên trong xe.

Kiểm tra áp suất lốp

Bạn cần kiểm tra lốp xe thường xuyên và cần đảm bảo bơm chính xác áp suất lốp. Khi nhiệt độ bên ngoài tăng/giảm 5 độ C thì áp suất sẽ thay đổi khoảng 1 PSI. Do đó, để bơm chính xác áp suất lốp, bạn cần bơm xe trong nhiệt độ phòng với mức áp suất lốp khoảng 32 PSI.

Với điều kiện khí hậu ở nước ta có thể lên đến 40 độ C, áp suất bơm trước đó ở nhiệt độ phòng sẽ tăng khoảng 4 PSI. Vì vậy bạn nên giảm bớt 4 PSI so với trước đó, trong điều kiện vận hành thường xuyên ở mức 40 độ C.

Đặc biệt bạn cần chú ý không nên bơm xe quá căng hoặc quá non. Bạn nên kiểm tra theo bảng áp suất hơi được dán trên cửa xe để bơm đúng hơi theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Kiểm tra các loại dầu bôi trơn và nước làm mát

Trước mỗi chuyến đi dài, bạn cần kiểm tra dầu bôi trơn, nước làm mát, hộp số, phanh và kính chắn gió. Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ dễ làm ô tô tiêu thụ nhiều hơn dung dịch bôi trơn và nước làm mát để phục vụ cho quá trình tản nhiệt của động cơ.

Do đó, bạn cần kiểm tra thường xuyên các dung dịch này nhằm giữ an toàn cho quá trình di chuyển, tránh được các vấn đề thường gặp phải như động cơ bị quá nhiệt hay chết máy giữa đường...

Dán phim cách nhiệt

Đây là cách làm phổ biến và hiệu quả được nhiều tài xế áp dụng. Phim cách nhiệt có khả năng phản chiếu tia cực tím, giảm hấp thụ nhiệt từ ngoài vào trong, giúp bảo vệ người ngồi bên trong, chống nóng, bảo vệ kính và nội thất.

Theo Cartimes