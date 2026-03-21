Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp kết thúc chiến dịch

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã và đang phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Iran, qua đó ngăn chặn khả năng sản xuất vũ khí trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thông điệp quan trọng cho biết Mỹ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất các mục tiêu quân sự tại Trung Đông liên quan đến “chế độ Iran,” đồng thời cân nhắc việc thu hẹp chiến dịch sau khi đạt được các kết quả mang tính quyết định.

Phóng viên TTTXVN tại Washington dẫn tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social cho biết mục tiêu hàng đầu của chiến dịch là làm suy giảm hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, bao gồm hệ thống phóng và toàn bộ cấu trúc liên quan.

Đây được xem là bước đi then chốt nhằm loại bỏ khả năng tấn công tầm xa của Tehran đối với khu vực và các đồng minh của Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đã và đang phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Iran, qua đó ngăn chặn khả năng sản xuất vũ khí trong tương lai. Việc triệt tiêu các cơ sở sản xuất được xem là chiến lược dài hạn nhằm bảo đảm Iran không thể tái thiết sức mạnh quân sự.

Theo ông Trump, một mục tiêu quan trọng khác là loại bỏ lực lượng hải quân và không quân của Iran, bao gồm cả hệ thống phòng không.

Điều này cho thấy chiến dịch không chỉ mang tính phòng thủ mà còn nhằm giành ưu thế tuyệt đối trên không và trên biển trong khu vực.

Tổng thống Trump đặc biệt nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được phép tiến gần đến năng lực hạt nhân. Ông khẳng định Mỹ sẽ luôn duy trì khả năng phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ trước bất kỳ nỗ lực tái phát triển nào từ phía Tehran.

Ngoài ra, chiến lược của Mỹ còn bao gồm việc bảo vệ các đồng minh tại Trung Đông như Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait.

Đây được xem là trụ cột trong chính sách an ninh khu vực dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho rằng eo biển Hormuz nên được bảo vệ bởi chính các quốc gia sử dụng tuyến đường này, thay vì Mỹ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng hỗ trợ nếu được yêu cầu.

Thông điệp này phản ánh một chiến lược rõ ràng: Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để đạt mục tiêu quyết định, sau đó chuyển giao trách nhiệm duy trì ổn định khu vực cho các đồng minh, tránh sa lầy vào các cam kết dài hạn không cần thiết.

Trong bối cảnh chiến sự vẫn còn tiếp diễn, tuyên bố của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng cho thấy Mỹ đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, từ tấn công áp đảo sang định hình trật tự hậu xung đột tại Trung Đông./.

