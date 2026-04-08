3 lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khi nhậm chức

Chiều 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.

Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết của ông Nguyễn Duy Ngọc đối với TP Hà Nội trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình để Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước.

“Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí Trần Đức Thắng trên cơ sở những thành quả, cống hiến của các thế hệ đi trước, tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, đây là vinh dự to lớn; đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa.

Theo tân Bí thư Thành ủy Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo đà, tạo thế và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô. Đặc biệt, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu ra ba lời hứa tại hội nghị.

Thứ nhất, đó là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; xác định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là hạt nhân, mạch nguồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thứ hai, đó là kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất; đồng thời đảm bảo tính bền vững, hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường. Tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Thứ ba, đó là trên cương vị công tác mới, ông sẽ không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nhanh chóng tiếp cận công việc; sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng “kiến tạo – phục vụ”; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của Nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.

“Ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tôi xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Thường trực Ban Bí thư để cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Trần Đức Thắng nói.