Bảo đảm các điều kiện vận hành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Chiều 27/8, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng, các điều kiện vận hành và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 thi công đạt khoảng 95% khối lượng tổng thể.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 có tổng mức đầu tư 140,723 tỷ đồng, quy mô thiết kế 31 lớp. Đến nay, tiến độ thi công tổng thể đạt khoảng 95% khối lượng; các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, một số phần việc đang được khẩn trương hoàn thiện để phục vụ năm học mới.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 36 lớp với 1.276 học sinh, trong đó có học sinh được tuyển bổ sung từ xã Sơn Kim 2. Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường đang tập trung chuẩn bị các điều kiện về thiết bị dạy học, khu nội trú, bếp ăn và tổ chức khai giảng.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã thực tế các dãy phòng học, nhà ăn, khu nội trú học sinh, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học. Đồng thời, nghe đơn vị tổ chức sự kiện trình bày chi tiết phương án bố trí sân khấu, khu vực tổ chức lễ khai giảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương kiểm tra các hạng mục tại trường.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học ngay từ đầu năm học.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý về công tác tổ chức bán trú và bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo đó, xã Sơn Kim 1 rà soát kỹ nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp suất ăn; xây dựng phương án vận hành bếp ăn cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và tăng cường giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Với số lượng học sinh lớn, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến và cung cấp suất ăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống của học sinh phải được công khai, minh bạch để phụ huynh nắm bắt, phối hợp giám sát; phương án vận hành bếp ăn cần được chuẩn bị kỹ, nhất là trong thời gian đầu nhà trường đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhà trường phối hợp chặt chẽ, rà soát, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ, y tế, bán trú và an toàn trường học; đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ khai giảng, bảo đảm trường được vận hành ổn định, an toàn ngay từ năm học 2026 - 2027.