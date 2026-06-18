Bất ngờ trước top 10 đường chân trời đẹp nhất thế giới: châu Á áp đảo, châu Âu vắng bóng

Châu Á chiếm 8 vị trí trong danh sách top 10 thành phố có đường chân trời đẹp nhất, trong khi những cái tên nổi bật của châu Âu lại vắng bóng bất ngờ. (Nguồn: Unsplash).

Bảng xếp hạng do Radical Storage thực hiện, dựa trên nhiều tiêu chí như chiều cao trung bình của 10 tòa nhà cao nhất tại mỗi thành phố, khả năng quan sát đường chân trời vào ban đêm, mật độ nhà chọc trời cùng số lượng công trình cao tầng từng giành giải thưởng kiến trúc.

Dữ liệu được chọn lọc từ 100 thành phố hàng đầu trên Skyscraper Center, hệ thống chuyên xếp hạng các đô thị sở hữu nhiều tòa nhà cao trên 150 mét.

Kết quả cho thấy, châu Á gần như thống trị tuyệt đối với 8 vị trí trong top 10, trải rộng tại Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản.

Những skyline biểu tượng với hàng trăm tòa nhà cao tầng đang định hình diện mạo đô thị hiện đại trên toàn cầu. (Nguồn: Reddit).

Đứng đầu bảng xếp hạng là Thâm Quyến (Trung Quốc). Thành phố giáp Hong Kong (Trung Quốc) này hiện sở hữu tới 679 tòa nhà cao trên 150 m. Bên cạnh mật độ cao ấn tượng, Thâm Quyến còn ghi điểm nhờ cảnh quan đô thị rực rỡ về đêm.

Xếp thứ hai là Dubai (UAE), nổi bật với số lượng siêu cao ốc thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Thành phố này hiện có 32 công trình cao trên 300 mét, trong đó nổi bật nhất là Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất hành tinh với chiều cao 829,8 mét.

Vị trí thứ ba thuộc về Hong Kong (Trung Quốc), tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những đường chân trời nổi tiếng nhất châu Á.

Ở vị trí thứ tư là New York (Mỹ), thành phố duy nhất của Bắc Mỹ góp mặt trong top 10. New York đặc biệt nổi bật về giá trị kiến trúc khi sở hữu 20 tòa nhà chọc trời từng giành các giải thưởng lớn.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Vũ Hán, Quảng Châu, Thượng Hải, Kuala Lumpur, Tokyo và Trùng Khánh.

Đáng chú ý, riêng Trung Quốc đã có tới 6 thành phố góp mặt trong top 10, cho thấy tốc độ đô thị hóa cùng sự bùng nổ của các công trình cao tầng tại quốc gia này.

Sự vắng mặt hoàn toàn của các thành phố châu Âu được xem là bất ngờ lớn nhất của bảng xếp hạng năm nay, nhất là khi những cái tên quen thuộc như London hay Paris đều không thể chen chân vào top 10. Trong khi đó, xu hướng phát triển siêu cao ốc tại châu Á tiếp tục giúp khu vực này chiếm ưu thế trên bản đồ đường chân trời toàn cầu.

Cùng chiêm ngưỡng 10 thành phố có đường chân trời đẹp nhất thế giới:

Toàn cảnh đường chân trời của Thâm Quyến về đêm. Thành phố này đứng đầu bảng xếp hạng skyline đẹp nhất thế giới năm 2026 nhờ mật độ nhà chọc trời ấn tượng. (Nguồn: iStock)

Đường chân trời rực sáng của Dubai với tâm điểm là những tòa nhà chọc trời, đặc biệt là Burj Khalifa. (Nguồn: TourScanner).

Khung cảnh đường chân trời nổi bật của Hong Kong (Trung Quốc) bên bến cảng Victoria. Thành phố tiếp tục là một trong những biểu tượng đô thị ấn tượng nhất châu Á. (Nguồn: Traveloka).

Đường chân trời mang tính biểu tượng của New York City. Đây là thành phố duy nhất của Mỹ góp mặt trong top 10 skyline đẹp nhất thế giới. (Nguồn: Traveling Found Love).

Toàn cảnh đô thị hiện đại của Vũ Hán. Thành phố đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng năm nay nhờ tốc độ phát triển mạnh mẽ của các cao ốc. (Nguồn: CGTN).

Skyline hiện đại của Quảng Châu bên sông Châu Giang. Thành phố gây ấn tượng với mật độ nhà cao tầng dày đặc. (Nguồn: China Discovery).

Đường chân trời nổi tiếng của Thượng Hải với khu tài chính Lujiazui. Thành phố là một trong những skyline mang tính biểu tượng nhất toàn cầu. (Nguồn: PngTree).

Khung cảnh đô thị của Kuala Lumpur với điểm nhấn là tháp đôi Petronas. Thành phố xếp thứ 8 trong danh sách năm 2026. (Nguồn: Furama Hotels).

Toàn cảnh Tokyo từ trên cao với ánh sáng đô thị hoa lệ. Đây là đại diện duy nhất của Nhật Bản trong top 10. (Nguồn: Photos).

Đường chân trời ấn tượng của Trùng Khánh giữa địa hình đồi núi đặc trưng. Thành phố đồng hạng 9 trong bảng xếp hạng năm nay. (Nguồn: CGTN).