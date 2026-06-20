Nhà thờ cao nhất thế giới hoàn thành sau 144 năm xây dựng

Lễ khánh thành Nhà thờ Sagrada Familia diễn ra vào ngày 10/6, bao gồm một Thánh lễ và lời chúc phúc của Giáo hoàng Leo XIV dành cho cây thánh giá bằng gốm nằm trên đỉnh tòa tháp chính.

Mảnh ghép cuối cùng của công trình là một cây thánh giá bằng gốm khổng lồ, nặng khoảng 100 tấn, được đặt lên đỉnh Tháp Chúa Jesus vào tháng 2. Chi tiết này đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới với chiều cao 172,5m. Nằm phía trên gian giữa của nhà thờ và cao gần bằng một tòa nhà 5 tầng, cây thánh giá được sản xuất tại Đức, sau đó vận chuyển từng phần đến Tây Ban Nha để lắp ráp tại chỗ.

Bao quanh Tháp Chúa Jesus là 17 tòa tháp khác, tượng trưng cho 12 tông đồ, 4 thánh sử và Đức mẹ Maria.

"Gaudí có thể yên nghỉ" là lời bình luận được nhiều du khách nói nhất khi biết tin Sagrada Familia đã xây xong.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kiến trúc sư Antoni Gaudí đã thiết kế vương cung thánh đường này như một khu rừng đá. Các cột trụ bên trong được phân nhánh giống thân cây, kết hợp với mái vòm tựa như những tán lá. Công trình sở hữu các tác phẩm gốm sứ, kính màu, những cảnh chạm khắc Kinh Thánh trên đá và tháp chuông khảm đá đặc trưng.

Gaudí bắt đầu tiếp nhận và thiết kế dự án Sagrada Familia từ năm 1882. Ông đã chuyển đến sống ngay tại công trường, cống hiến toàn bộ tâm huyết để thiết kế từ cấu trúc đến đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.

Nhận thức được bản thân không thể sống đến lúc công trình hoàn thiện, Gaudí từng nói: "Khách hàng của tôi không vội", ngụ ý cống hiến tác phẩm này cho Chúa.

Bên trong nhà thờ Sagrada Familia. Ảnh: Klook

Antoni Gaudí qua đời vào tháng 6/1926. Sau sự ra đi của ông, việc xây dựng liên tục bị trì hoãn do thiếu kinh phí, biến động chính trị và ảnh hưởng của nội chiến Tây Ban Nha.

Nhiều bản thiết kế và mô hình ban đầu của Gaudí đã bị phá hủy trong giai đoạn này. Dù việc thi công kéo dài hơn một thế kỷ, Sagrada Familia vẫn luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch tại Barcelona.

Ngày nay, kiệt tác nhà thờ này thường được du khách nhắc đến với tên gọi: Nhà thờ Sagrada Familia của Antoni Gaudí, kiến trúc sư của Chúa.

Toàn cảnh nhà thờ. Ảnh: Pinterest