Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Nhà thờ cao nhất thế giới hoàn thành sau 144 năm xây dựng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona hoàn thành sau 144 năm xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, cha đẻ công trình.

Lễ khánh thành Nhà thờ Sagrada Familia diễn ra vào ngày 10/6, bao gồm một Thánh lễ và lời chúc phúc của Giáo hoàng Leo XIV dành cho cây thánh giá bằng gốm nằm trên đỉnh tòa tháp chính.

Mảnh ghép cuối cùng của công trình là một cây thánh giá bằng gốm khổng lồ, nặng khoảng 100 tấn, được đặt lên đỉnh Tháp Chúa Jesus vào tháng 2. Chi tiết này đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới với chiều cao 172,5m. Nằm phía trên gian giữa của nhà thờ và cao gần bằng một tòa nhà 5 tầng, cây thánh giá được sản xuất tại Đức, sau đó vận chuyển từng phần đến Tây Ban Nha để lắp ráp tại chỗ.

Bao quanh Tháp Chúa Jesus là 17 tòa tháp khác, tượng trưng cho 12 tông đồ, 4 thánh sử và Đức mẹ Maria.

"Gaudí có thể yên nghỉ" là lời bình luận được nhiều du khách nói nhất khi biết tin Sagrada Familia đã xây xong.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kiến trúc sư Antoni Gaudí đã thiết kế vương cung thánh đường này như một khu rừng đá. Các cột trụ bên trong được phân nhánh giống thân cây, kết hợp với mái vòm tựa như những tán lá. Công trình sở hữu các tác phẩm gốm sứ, kính màu, những cảnh chạm khắc Kinh Thánh trên đá và tháp chuông khảm đá đặc trưng.

Gaudí bắt đầu tiếp nhận và thiết kế dự án Sagrada Familia từ năm 1882. Ông đã chuyển đến sống ngay tại công trường, cống hiến toàn bộ tâm huyết để thiết kế từ cấu trúc đến đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.

Nhận thức được bản thân không thể sống đến lúc công trình hoàn thiện, Gaudí từng nói: "Khách hàng của tôi không vội", ngụ ý cống hiến tác phẩm này cho Chúa.

Bên trong nhà thờ Sagrada Familia. Ảnh: Klook
Bên trong nhà thờ Sagrada Familia. Ảnh: Klook

Antoni Gaudí qua đời vào tháng 6/1926. Sau sự ra đi của ông, việc xây dựng liên tục bị trì hoãn do thiếu kinh phí, biến động chính trị và ảnh hưởng của nội chiến Tây Ban Nha.

Nhiều bản thiết kế và mô hình ban đầu của Gaudí đã bị phá hủy trong giai đoạn này. Dù việc thi công kéo dài hơn một thế kỷ, Sagrada Familia vẫn luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch tại Barcelona.

Ngày nay, kiệt tác nhà thờ này thường được du khách nhắc đến với tên gọi: Nhà thờ Sagrada Familia của Antoni Gaudí, kiến trúc sư của Chúa.

Toàn cảnh nhà thờ. Ảnh: Pinterest
Toàn cảnh nhà thờ. Ảnh: Pinterest
vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/nha-tho-cao-nhat-the-gioi-hoan-thanh-sau-144-nam-xay-dung-5087554.html

Tin liên quan

Tags:

#Nhà thờ cao nhất thế giới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Tản văn "Mùa hạ chín" chạm vào ngăn kéo ký ức đã phủ bụi thời gian, gợi nhắc những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ và những kỷ niệm sâu sắc từ cái nắng của mảnh đất Hà Tĩnh.
Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.
Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Mỗi mùa hè đi qua đều để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Đó có thể là những đêm quê yên ả, tiếng gió mát lành và ánh đom đóm lập lòe trên những bờ cỏ ven ao...
Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.
Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.
Cuốn sổ tay của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng

Cuốn sổ tay của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng

Mồ côi từ nhỏ, trải qua nhiều mất mát riêng tư, liệt sĩ Lê Thị Riêng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào phụ nữ miền Nam, cống hiến trọn đời cho cách mạng.
Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu

Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu

Tháng Sáu trở về cùng sắc tím bằng lăng và những miền ký ức. Nỗi nhớ không chỉ hiện lên qua hình ảnh mà còn phảng phất trong âm thanh, hương thơm và những rung cảm của năm tháng.
Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Tối 6/6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra sôi động, kịch tính với màn “đại chiến” ánh sáng trên sông Hàn giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.
Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Khi thủy triều xuống, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đưa con em ra bãi biển bắt tôm tít. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ.
Thói quen "xài chùa" nhạc Việt

Thói quen "xài chùa" nhạc Việt

Nhiều người lấy nhạc cắt ghép, livestream trên nền tảng mạng xã hội mà không biết đang vi phạm bản quyền, hoặc các tổ chức dùng nhạc mà không xin phép.
Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá

Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá

Câu chuyện về hành trình đến lớp của một cậu học trò khuyết tật vùng cao đã thắp lên tình thương, sự day dứt và niềm tin của những người gieo chữ...
"Doraemon" thu 150 tỷ đồng

"Doraemon" thu 150 tỷ đồng

Sau khoảng 10 ngày phát hành, bom tấn hoạt hình Nhật Bản bỏ túi 150 tỷ đồng ở rạp Việt. Phim đang không có đối thủ ngoài phòng vé.
Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!