“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

Đậm sắc văn hóa truyền thống tại Lễ hội Đền Lê Khôi 16/06/2026 18:58 Lễ hội Đền Lê Khôi (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) không chỉ là dịp tri ân công lao Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Podcast tản văn: Có một ngõ quê luôn thao thức trong tôi… 15/06/2026 19:00 "Có một ngõ quê luôn thao thức trong tôi..." gọi dậy cả trời kỷ niệm tuổi thơ với tiếng xe kem cà tàng, những buổi trưa hè chạy nhảy trên rơm vàng rực rỡ nơi làng quê thanh bình.

Du lịch sinh thái Hà Tĩnh: "Gác cửa" bảo tồn hay mở đường bứt phá? 15/06/2026 11:13 Hà Tĩnh sở hữu những lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để khai thác những giá trị tự nhiên này trở thành nguồn lực phát triển vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.

Ngôi làng muốn trả lại danh hiệu di sản thế giới 14/06/2026 11:07 Danh hiệu Di sản của UNESCO mang lại nguồn thu lớn từ du lịch nhưng đồng thời làm xáo trộn đời sống bản địa, khiến nhiều cộng đồng muốn từ bỏ đặc quyền này.

Từ cú đập đầu định mệnh đến thiên tài piano: "Dị nhân" bí ẩn nhất được khoa học ghi nhận 13/06/2026 05:22 Sau tai nạn kinh hoàng, người đàn ông bất ngờ sở hữu khả năng chơi piano điêu luyện dù trước đó chưa từng được đào tạo âm nhạc, trở thành một trong những "dị nhân" bí ẩn nhất mà khoa học từng ghi nhận.

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc 12/06/2026 16:07 Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.

Du lịch hè 2026: Người Việt tìm về vùng biển nào nhiều nhất? 12/06/2026 09:28 Đà Nẵng tiếp tục được tìm kiếm nhiều nhất, nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến gấp 3 lần.

Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè 11/06/2026 19:05 Mỗi mùa hè đi qua đều để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Đó có thể là những đêm quê yên ả, tiếng gió mát lành và ánh đom đóm lập lòe trên những bờ cỏ ven ao...

Việt Nam có 2 đại diện lọt top 10 khách sạn tốt nhất thế giới 11/06/2026 16:29 Việt Nam có hai đại diện là La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hội An) xếp thứ 6, và La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hà Nội) xếp thứ 10 Giải thưởng Tốt nhất thế giới ở hạng mục Khách sạn.

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch 10/06/2026 19:05 Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.

Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ 10/06/2026 15:14 Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.

Podcast truyện ngắn: Khúc thông ca trên đồi Phượng Tím 09/06/2026 19:00 Giữa sương khói Đà Lạt, hành trình khảo cứu một di tích cổ mở ra những bí ẩn của quá khứ, đan xen cùng những rung động đời thường, tạo nên câu chuyện lãng mạn và sâu lắng.

Vì sao lượng khách quốc tế đến Việt Nam "cao nhất lịch sử"? 09/06/2026 09:21 Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất từng ghi nhận trong 5 tháng đầu năm. Điều này cho thấy sức hút của chính sách thị thực, kết nối hàng không và hình ảnh điểm đến an toàn.

Du khách trải nghiệm homestay lắp ghép ở Hà Tĩnh 08/06/2026 17:15 Tại Hà Tĩnh, mô hình homestay lắp ghép và nhà lưu trú container đang được đưa vào khai thác tại một số điểm du lịch, góp phần đa dạng hóa dịch vụ lưu trú.

Cuốn sổ tay của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng 08/06/2026 16:27 Mồ côi từ nhỏ, trải qua nhiều mất mát riêng tư, liệt sĩ Lê Thị Riêng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào phụ nữ miền Nam, cống hiến trọn đời cho cách mạng.

Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu 07/06/2026 19:08 Tháng Sáu trở về cùng sắc tím bằng lăng và những miền ký ức. Nỗi nhớ không chỉ hiện lên qua hình ảnh mà còn phảng phất trong âm thanh, hương thơm và những rung cảm của năm tháng.

Khánh thành đoàn tàu điện dát vàng đầu tiên tại Hà Nội 07/06/2026 15:00 Đoàn tàu điện không người lái được mạ vàng, với tổng giá trị khoảng 9 tỷ đồng vừa đưa vào vận hành thử nghiệm ngày 7/6 tại Hà Nội.

Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn 07/06/2026 07:04 Tối 6/6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra sôi động, kịch tính với màn “đại chiến” ánh sáng trên sông Hàn giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.

Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới 06/06/2026 12:27 Việc được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch và bảo tồn thiên nhiên thế giới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.

Cụ bà 104 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn xâu kim, đọc sách 06/06/2026 05:05 Ở tuổi mà nhiều người phải cần đến sự chăm sóc của con cháu, cụ Phạm Thị Kiều (104 tuổi, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự minh mẫn hiếm có.

Khách Tây "choáng ngợp" lần đầu đi tàu du lịch Hà Nội - Trung Quốc 05/06/2026 11:05 Sau 45 ngày khám phá Việt Nam, Cecilia chọn tàu liên vận để tiếp tục hành trình từ Hà Nội đến Trung Quốc. Cô khen khoang giường nằm "có bộ chăn ga tốt nhất từng trải nghiệm".

Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít 05/06/2026 08:07 Khi thủy triều xuống, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đưa con em ra bãi biển bắt tôm tít. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Thói quen "xài chùa" nhạc Việt 04/06/2026 13:36 Nhiều người lấy nhạc cắt ghép, livestream trên nền tảng mạng xã hội mà không biết đang vi phạm bản quyền, hoặc các tổ chức dùng nhạc mà không xin phép.

Podcast truyện ngắn: Tiếng chim sau vườn ngoại 03/06/2026 19:00 Hành trình trở về quê ngoại của cậu bé Thiên Thiên mang đến những ngày hè yên bình, đong đầy tình thân và vẻ đẹp mộc mạc của làng quê.

Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá 02/06/2026 19:05 Câu chuyện về hành trình đến lớp của một cậu học trò khuyết tật vùng cao đã thắp lên tình thương, sự day dứt và niềm tin của những người gieo chữ...

Podcast tản văn: Vị ngọt que kem gọi về nỗi nhớ 01/06/2026 19:23 Vị ngọt que kem gọi về nỗi nhớ đánh thức ký ức tuổi thơ, tiếng còi kem ngày cũ và những bài học yêu thương, biết ơn...

"Doraemon" thu 150 tỷ đồng 01/06/2026 06:12 Sau khoảng 10 ngày phát hành, bom tấn hoạt hình Nhật Bản bỏ túi 150 tỷ đồng ở rạp Việt. Phim đang không có đối thủ ngoài phòng vé.

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo? 30/05/2026 17:00 Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.

Giữ hồn quê Hà Tĩnh bằng ngôn ngữ của thời đại 30/05/2026 10:01 Được nuôi dưỡng, tưới tắm tâm hồn bằng những làn điệu dân ca, người trẻ Hà Tĩnh hôm nay đang gìn giữ, lan tỏa văn hóa truyền thống bằng cách riêng của mình.