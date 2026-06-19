Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thành lập Trung đội phương tiện không người lái

(Baohatinh.vn) - Trung đội phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu, BĐBP Hà Tĩnh. Việc thành lập trung đội là bước đi phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự hiện đại.
Chiều 19/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Tổ UAV thành Trung đội phương tiện không người lái trực thuộc phòng tham mưu, ban chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành có đường biên giới đất liền. Đồng thời, công bố các quyết định về nhân sự đối với Trung đội phương tiện không người lái.
Việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong lực lượng BĐBP. Đây là bước đi phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, khả năng cơ động và ứng phó nhanh với các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới; qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Trung đội phương tiện không người lái.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Trung đội phương tiện không người lái hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh công tác huấn luyện, nghiên cứu, làm chủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các trang thiết bị được biên chế. Đồng thời, cán bộ, nhân viên trong đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
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