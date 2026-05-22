Ca sĩ Kyo York khám phá “Hoan Châu đệ nhất danh lam”

Trạch Lâm Hầu Ngô Phúc Trạch - người có công hộ nước, giúp dân 30/04/2026 10:15 Ngô Phúc Trạch (sinh năm 1560 - ?), quê ở làng Chỉ Châu (nay thuộc xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Ông là người có đóng góp lớn trong việc giữ vững sự bình yên của muôn dân và khai hoang, chăm lo sản xuất cho cộng đồng dân cư.

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình 30/04/2026 09:11 Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ký ức về ngày chiến thắng của người lính giải phóng quân Hà Tĩnh 28/04/2026 09:00 Bị thương ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, nhưng lúc đó người lính Trần Thanh Hiền (Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, hiện sống tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vẫn nén đau, băng bó vết thương, một mình tìm đường vào Dinh Độc Lập trong ngày lịch sử 30/4/1975.

Tự hào nguồn cội 26/04/2026 06:30 Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Giỗ Tổ Hùng Vương, về miền đất thiêng Ngàn Hống 26/04/2026 05:15 Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.

Dịp nghỉ lễ, điểm các “địa chỉ đỏ” nổi bật ở Hà Tĩnh 25/04/2026 12:16 Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.

Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh 22/04/2026 14:59 Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.

Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Điểm đến thiêng liêng trong hành trình về nguồn 22/04/2026 08:28 Giữa không gian thanh bình của xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, từng hàng cây, lối đá như nhắc nhớ về cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ lý tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tôi canh “giấc ngủ” cho hàng nghìn liệt sĩ 19/04/2026 08:30 Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.

Ngọt thơm mùa ngô chín bên bờ Ngàn Sâu 15/04/2026 05:15 Khi cái nắng tháng Tư bắt đầu vàng ruộm cũng là lúc người dân vùng bãi bồi Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) rộn ràng vào mùa thu hoạch ngô.

Khi người trẻ lan tỏa hình ảnh quê hương qua âm nhạc 12/04/2026 12:12 Bằng tình yêu với dân ca ví, giặm, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã lan tỏa, giới thiệu hình ảnh quê hương với những clip triệu view.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hà Huy Tập - người con quang vinh” 11/04/2026 22:06 Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Huy Tập - người con quang vinh” do xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu 09/04/2026 09:34 Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.

Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ 08/04/2026 13:59 Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.

Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập 02/04/2026 13:30 Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.

"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng 01/04/2026 05:16 Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Thí sinh Hà Tĩnh chinh phục giải Người đẹp Thể thao tại Miss World Vietnam 30/03/2026 05:27 Người đẹp Hà Tĩnh Trần Thị Kiều Anh chinh phục danh hiệu Người đẹp Thể thao và ghi tên mình vào top 20 trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, diễn ra tối 29/3.

Gia phả - “hộ chiếu văn hóa” của mỗi gia đình, dòng họ 28/03/2026 05:18 Giữa đời sống hiện đại, gia phả lặng lẽ lưu giữ ký ức và cội nguồn của mỗi gia đình, dòng họ ở Hà Tĩnh. Đó chính là sợi dây kết nối các thế hệ, gìn giữ nếp nhà và bản sắc văn hóa.

“Xe lăn sinh đôi” và hành trình vượt lên nghịch cảnh 27/03/2026 10:01 Gắn bó với chiếc xe lăn từ nhỏ, 2 anh em song sinh Phạm Quang Vinh và Phạm Minh Vũ (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã vượt lên khó khăn, giới hạn của bản thân để truyền cảm hứng tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ tế tiên hiền tại Văn Miếu 25/03/2026 12:58 Nghi lễ tế tiên hiền và danh nhân văn hóa tại lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện đạo lý “tôn sư trọng đạo”, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Chiêm ngưỡng cây hoa gạo cổ thụ bung nở bên dòng Ngàn Phố 21/03/2026 08:00 Tháng ba, khi thời tiết chuyển mình cũng là lúc những bông hoa gạo bung nở. Tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), cây hoa gạo cổ thụ bên bờ sông Ngàn Phố cũng đang vào mùa đẹp nhất trong năm.

Doanh nhân Hà Tĩnh gây bất ngờ với danh hiệu Á quân 2 Bolero Việt Nam 19/03/2026 08:40 Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên cả nước, một doanh nhân ở Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Á quân 2 tại Cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa đầu tiên.

Xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tĩnh văn minh, thân thiện 11/03/2026 05:16 Cùng với đầu tư, cải tạo hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ thì văn hóa đón tiếp, ứng xử tại các điểm đến được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.

Du khách tham quan Hương Tích tự thích thú với... hành tăm, kiệu, cà chua 08/03/2026 08:19 Hành tăm, kiệu, cà chua… những nông sản đặc trưng của xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang thu hút sự quan tâm của du khách khi về với Khu du lịch chùa Hương Tích.

Những nữ "sứ giả" quảng bá du lịch Hà Tĩnh 08/03/2026 07:00 Bằng sự tận tâm và tình yêu quê hương, nhiều phụ nữ đang trở thành những “sứ giả” thầm lặng, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh.

Thăm "làng tiến sĩ" ở Hà Tĩnh - quê hương Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam 07/03/2026 13:30 Làng Trung Lễ thuộc xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) từ xưa đã nổi tiếng không chỉ bởi có nhiều chí sĩ cách mạng mà còn có nhiều người đỗ đạt khoa cử. Đây cũng là quê hương của vị Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam.

Khám phá di tích quốc gia chùa Am - Ngôi cổ tự hơn 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh 05/03/2026 15:00 Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.

Độc đáo "phi đội gà bay" trên mâm cúng ngày rằm ở Hà Tĩnh 03/03/2026 05:10 Vào ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy hay lễ, tết hằng năm, nhiều dòng họ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) tổ chức làm mâm cúng độc đáo với các thế gà bay, gà đứng.

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - nơi mạch nguồn tri ân tỏa rạng 02/03/2026 10:57 Không chỉ ghi dấu ấn về quy mô tổ chức bài bản, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 còn khơi mạch nguồn văn hóa tri ân, lan tỏa mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh và du khách gần xa.