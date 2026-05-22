Ca sĩ Kyo York khám phá “Hoan Châu đệ nhất danh lam”

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Trong hành trình về với Hà Tĩnh, ca sĩ Kyo York đã có dịp ghé thăm chùa Hương Tích, khám phá vẻ đẹp non nước hữu tình và trải nghiệm không gian du lịch tâm linh ý nghĩa.

Nằm trên dãy Hồng Lĩnh thuộc xã Can Lộc, chùa Hương Tích được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, nổi bật với cảnh quan sơn thủy hữu tình cùng chiều sâu văn hóa tâm linh. Ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với câu chuyện công chúa Diệu Thiện tu hành đắc đạo, hóa Phật, cứu độ chúng sinh. Ảnh Thiên Vỹ
Cung đường lên chùa uốn lượn qua những cánh rừng thông xanh ngát, tạo nên khung cảnh thơ mộng, yên bình, được nhiều du khách ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.
Kyo York (bên phải) – nam ca sĩ người Mỹ được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai và khả năng thể hiện nhiều ca khúc tiếng Việt. Trong chuyến trải nghiệm tại miền quê núi Hồng – sông La, anh đã ghé thăm chùa Hương Tích để cảm nhận vẻ đẹp thanh tịnh giữa non xanh Hồng Lĩnh. Đồng hành cùng nam ca sĩ là MC Lam Giang của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với chùa Hương Tích là ngồi thuyền vãn cảnh hồ Nhà Đường, tận hưởng không gian non nước hữu tình và ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng giữa khung cảnh nên thơ của sông nước, núi rừng.
Hương Tích tự nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh ở độ cao khoảng 650m so với mực nước biển. Để hành hương lên chùa, Kyo York cùng bạn đồng hành đã trải nghiệm di chuyển bằng cáp treo. Hành trình kéo dài khoảng 5-7 phút, đưa du khách băng qua núi rừng xanh mướt, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh dãy núi Hồng Lĩnh.
Chùa Hương Tích gồm nhiều hạng mục đặc sắc như Miếu Cô, động Tiên Nữ, suối Tiên Tắm, khe Quỷ Khóc, chùa Thượng, am Quan Âm, am Bát Cảnh… tạo nên không gian văn hóa tâm linh hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng.
Tại đây, ca sĩ Kyo York đã được hướng dẫn dâng hương, chiêm bái tại các điểm tâm linh trong quần thể chùa Hương Tích...
... đồng thời nghe sư thầy giới thiệu về những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với ngôi cổ tự nổi tiếng của Hà Tĩnh.
Khung cảnh yên bình của núi rừng Hồng Lĩnh hòa cùng nét cổ kính, linh thiêng của chùa Hương Tích mang đến cho du khách cảm giác thư thái, an yên và gần gũi với thiên nhiên.
Ca sĩ Kyo York chia sẻ: "Tôi đã có cơ hội đi nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng Hà Tĩnh vẫn mang đến những cảm xúc rất riêng bởi vẻ đẹp mộc mạc, giàu bản sắc văn hóa và sự thân thiện của con người. Khi đến với chùa Hương Tích, tôi hiểu thêm về đời sống văn hóa tâm linh của người dân địa phương. Không gian thanh tịnh giữa núi rừng, cùng kiến trúc cổ kính và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của ngôi chùa khiến tôi thực sự ấn tượng. Đây sẽ là một điểm đến thú vị dành cho những ai yêu thích du lịch tâm linh, muốn dành cho mình những giây phút thư giãn, tĩnh tâm giữa cuộc sống thường nhật".
Những trải nghiệm thú vị tại chùa Hương Tích đã làm phong phú thêm hành trình của Kyo York khi đến với Hà Tĩnh. Đây cũng là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và du lịch tâm linh của vùng đất núi Hồng – sông La đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Tôi kể chuyện về "mười đóa hoa" bằng cả trái tim mình

Tự hào nguồn cội

Giỗ Tổ Hùng Vương, về miền đất thiêng Ngàn Hống

Dịp nghỉ lễ, điểm các "địa chỉ đỏ" nổi bật ở Hà Tĩnh

Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Xây dựng "làng" văn hoá du lịch Trường Lưu

Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

