Chiếc bán tải gỉ sét như phế liệu nhưng giá gần 12 tỷ thực chất là xe mới

Thoạt nhìn, chiếc Chevrolet C10 này trông như một mẫu bán tải đã bị bỏ quên hàng chục năm giữa cánh đồng, với lớp sơn cũ kỹ và nhiều mảng gỉ sét loang lổ. Tuy nhiên, vẻ ngoài "tàn tạ" đó lại che giấu một bí mật bất ngờ: đây thực chất là một chiếc Chevrolet Silverado hoàn toàn mới được cải tạo với chi phí lên tới 450.000 USD (khoảng 11,8 tỷ đồng).

Mẫu xe do hãng độ Icon 4x4 chế tạo không phải là một bản restomod thông thường - thuật ngữ dùng để chỉ những chiếc xe cổ được nâng cấp động cơ và công nghệ hiện đại. Theo Icon 4x4, dự án này gần như là một cuộc tái sinh hoàn toàn.

Chiếc xe mang tên Chevrolet C Modern Retro Series, được phát triển từ nền tảng của một chiếc Chevrolet Silverado 4x4 đời mới. Sau khi tháo bỏ phần thân nguyên bản, Icon 4x4 lắp lên đó bộ vỏ của dòng Chevrolet C10 sản xuất trong giai đoạn 1967-1972.

Kết quả là một mẫu bán tải mang thiết kế cổ điển đặc trưng của hơn nửa thế kỷ trước nhưng sở hữu toàn bộ hệ thống cơ khí hiện đại của Silverado. Xe vẫn giữ nguyên động cơ V8, khung gầm, hệ thống treo, phanh và khả năng kéo tải của mẫu bán tải đời mới.

Theo nhà sản xuất, cách làm này giúp chủ xe có được trải nghiệm vận hành hiện đại mà không phải tốn công phục hồi từng chi tiết trên một chiếc C10 đã hơn 50 năm tuổi.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở phiên bản Derelict (Tàn tích). Mẫu xe trong ảnh sử dụng thân xe C10 nguyên bản với lớp sơn cũ và các vết gỉ sét được giữ lại gần như nguyên trạng. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể nhầm tưởng đây là một chiếc xe tải cũ nát sắp bị đưa vào bãi phế liệu.

Ngược lại, khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản Old School với phần thân được phục chế hoàn toàn, sơn mới và hoàn thiện như xe xuất xưởng.

Không chỉ phần cơ khí được hiện đại hóa, nội thất của C Modern Retro Series cũng được nâng cấp đáng kể. Dù vẫn giữ phong cách thiết kế cổ điển, cabin được bổ sung vật liệu cách âm cao cấp, bảng điều khiển bằng nhôm gia công riêng, khóa cửa điện và cửa sổ chỉnh điện.

Một số chi tiết được lấy trực tiếp từ Silverado đời mới như cụm điều khiển đèn chiếu sáng, hệ thống kiểm soát hành trình và màn hình giải trí cỡ nhỏ. Đáng chú ý, các nút bấm hiện đại được bố trí khéo léo nhằm giữ nguyên vẻ hoài cổ của khoang lái.

Icon 4x4 cho biết dòng C Modern Retro Series được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng. Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, khách hàng còn có thể tham gia chương trình cá nhân hóa Omakase Special để sở hữu những chiếc xe độc bản với hàng loạt chi tiết thiết kế riêng.

Mức giá khởi điểm của bản Derelict là 450.000 USD, trong khi bản Old School có giá từ 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng). Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ bao gồm chiếc Silverado mới dùng làm nền tảng. Khách hàng vẫn phải tự chuẩn bị hoặc mua riêng một chiếc Chevrolet C10 hoặc C20 cổ để phục vụ quá trình chế tạo.