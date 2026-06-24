Cô bé Hà Tĩnh và giải nhất toàn quốc "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới"

Giờ phút trao giải đã qua, nhưng với Phương Uyên (lớp 4A1, Trường Tiểu học Thạch Kim, xã Lộc Hà) những trải nghiệm trên sân khấu lớn với những người bạn tài năng đến từ khắp mọi miền đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.

Phương Uyên là học sinh duy nhất của Hà Tĩnh lọt vào vòng chung kết toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" và giành giải nhất.

Cô bé 9 tuổi chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi đạt giải nhất. Đây là thành quả chung của cả nhóm, mọi người đã cùng nhau cố gắng, phối hợp rất ăn ý trong suốt quá trình thi. Bên cạnh đó, em cũng may mắn được cô giáo tận tình chỉ dạy và luôn có bố mẹ động viên, tiếp thêm sức. Với em, đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên”.

Vòng chung kết toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 19-20/6 tại Lâm Đồng, quy tụ 75 thí sinh xuất sắc nhất được chọn từ hơn 38.250 em trên toàn quốc qua các phần thi về tiếng Anh. Các thí sinh chia thành 15 đội thi, mang đến những phần trình diễn sinh động bằng tiếng Anh về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; đồng thời thể hiện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy hội nhập quốc tế.

Phương Uyên (ngoài cùng bên trái) và các bạn chụp ảnh lưu niệm tại vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các đội thi hùng biện bằng tiếng Anh với chủ đề "Những nhân vật làm thay đổi thế giới". Đội của Phương Uyên gồm các thành viên đến từ các địa phương: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Thay vì trình bày theo lối thông thường, các em đã sáng tạo dàn dựng phần thi dưới hình thức sân khấu hóa đặc sắc. Phương Uyên hóa thân thành Doraemon, dẫn dắt Nobita phiêu lưu qua những "trạm không gian kỳ diệu" – nơi các em lần lượt gặp gỡ những nhân vật đã làm thay đổi thế giới như Thomas Edison, Marie Curie, anh em nhà Wright và Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Với phong thái tự tin, khả năng phát âm tiếng Anh tốt cùng lối thể hiện sinh động, sáng tạo, các em đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo. Giải nhất toàn quốc là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị công phu, sự phối hợp ăn ý của tập thể và khát vọng vươn lên tỏa sáng của những tài năng nhỏ tuổi.

Để bổ sung vốn từ vựng và cách phát âm, ngoài xem video trên các kênh, Phương Uyên còn thường xuyên đọc truyện bằng tiếng Anh.

Để đến với vòng chung kết, Phương Uyên đã trải qua nhiều phần thi, trong đó ấn tượng nhất là video clip bằng tiếng Anh giới thiệu về Lễ hội đền Lê Khôi. Xuất phát từ niềm yêu thích môn học cùng tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương, trong hơn 4 phút của video, cô trò nhỏ đã lựa chọn kể câu chuyện về một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của địa phương. Bằng vốn tiếng Anh lưu loát cùng cách thể hiện tự nhiên, sinh động, Uyên đã khéo léo giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương đến với bạn bè gần xa.

"Đây là lễ hội rất nổi tiếng ở quê em, gắn với nhiều giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc. Em muốn thông qua video của mình để nhiều bạn bè trong nước và quốc tế biết đến quê hương em, hiểu hơn về những nét đẹp truyền thống của vùng quê ven biển Thạch Kim, xã Lộc Hà", Phương Uyên chia sẻ.

Ngoài sự hỗ trợ của cô giáo, Phương Uyên còn nhận được sự đồng hành của mẹ trong suốt quá trình tham gia sân chơi lớn này.

Đằng sau thành công của cô bé 9 tuổi là người mẹ luôn âm thầm đồng hành, động viên con từng bước. Chị Nguyễn Thị Hương – mẹ của Phương Uyên chia sẻ: “Từ nhỏ, gia đình luôn tạo điều kiện để con được học tập và phát triển niềm yêu thích với tiếng Anh. Trong quá trình thực hiện video giới thiệu về lễ hội đền Lê Khôi, tôi cũng thường xuyên động viên, góp ý để con hoàn thiện sản phẩm. Chúng tôi không đặt nặng thành tích vì cuộc thi có rất nhiều thí sinh xuất sắc. Nhưng khi thấy con cùng các bạn tự tin thể hiện phần thi và giành giải nhất toàn quốc, cả gia đình thực sự rất vui và tự hào”.

Góp phần không nhỏ vào thành công của Phương Uyên hôm nay là cô giáo Trần Thị Thuỳ Duyên – giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Thạch Kim, người đã phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng em trong suốt hành trình.

Cô Duyên cho biết: “Phương Uyên là một lớp trưởng năng động, ham học hỏi, có tinh thần tự giác cao và luôn nổi bật bởi sự toàn diện trong học tập cũng như các hoạt động phong trào. Không chỉ có năng khiếu tiếng Anh, em còn học tốt các môn văn hóa, tự tin trong vai trò dẫn chương trình và có khả năng ca hát. Khi được giới thiệu về cuộc thi, Uyên lập tức hưởng ứng. Với sự đồng hành, định hướng của giáo viên và gia đình, em đã từng bước hoàn thiện clip dự thi một cách chỉn chu, sáng tạo. Thành tích hôm nay là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng của Uyên”.

Phương Uyên chụp ảnh lưu niệm với cô giáo Trần Thị Thuỳ Duyên (ngoài cùng bên trái) và gia đình.

Giải Nhất toàn quốc là thành quả xứng đáng cho niềm đam mê tiếng Anh, sự nỗ lực bền bỉ và tình yêu quê hương của Nguyễn Phương Uyên. Bắt đầu từ câu chuyện về lễ hội đền Lê Khôi được kể bằng tiếng Anh, cô học trò nhỏ vùng biển đã góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương Hà Tĩnh đến bạn bè gần xa. Giải thưởng không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình học tập của em mà còn tiếp thêm động lực để Phương Uyên nuôi dưỡng ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu những nét đẹp của quê hương, đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.