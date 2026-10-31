Đi câu cá trên sông Rào Cái, phát hiện cá thể rùa cổ sọc quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Một cá thể rùa cổ sọc nặng gần 1 kg vừa được người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và được kiểm soát theo Công ước CITES.
Chiều 31/10, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Thành Sen và Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể rùa cổ sọc nặng gần 1 kg do người dân trên địa bàn giao nộp.
Trước đó, trong lúc đi câu cá trên sông Rào Cái, anh Phan Văn Dũng (SN 1992, trú tổ dân phố 22, phường Thành Sen) bắt được cá thể rùa cổ sọc. Nhờ được tuyên truyền về công tác bảo vệ động vật hoang dã, nhận biết đây là loài rùa quý hiếm nên anh Dũng đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.
Cá thể rùa cổ sọc sau khi tiếp nhận được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Rùa cổ sọc (tên khoa học là Mauremys Sinensis)thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam; đồng thời có tên trong Phụ lục III Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Đặc biệt, theo Sách Đỏ Việt Nam năm 2024, loài này được xếp mức CR (rất nguy cấp).
Cơ quan chức năng khuyến cáo, động vật thuộc nhóm IIB bị hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; các hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm, người dân không tự ý giữ lại, nuôi nhốt, mua bán mà cần thông báo, giao nộp cho lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý theo quy định.
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