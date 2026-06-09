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ĐVTN Hà Tĩnh động viên thí sinh hoàn cảnh khó khăn trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa được trao cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Hướng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt triển khai chương trình “Nghị lực mùa thi” nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng.
Chương trình được các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh tập trung thực hiện chủ yếu trong ngày 9/6. Trong đó, một số cơ sở Đoàn đã thực hiện chương trình này vào ngày 8/6. Mỗi phần quà được trao tặng không chỉ góp phần giảm bớt những khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin trên hành trình chinh phục ước mơ.

Chương trình được các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh tập trung thực hiện chủ yếu trong ngày 9/6. Trong đó, một số cơ sở Đoàn đã thực hiện chương trình này vào ngày 8/6. Mỗi phần quà được trao tặng không chỉ góp phần giảm bớt những khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin trên hành trình chinh phục ước mơ.

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Cùng với không khí ôn tập khẩn trương của các sĩ tử, màu áo xanh thanh niên đã có mặt tại nhiều địa phương để thăm hỏi, sẻ chia và đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
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Trong chương trình này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh và Công ty Điện lực Hà Tĩnh thăm hỏi, trao quà động viên cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh.
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Tại các điểm đến, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình, đồng thời động viên các em nỗ lực ôn tập, giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh và tự tin để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
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"Gia đình em thuộc diện khó khăn nên thời gian qua, em cũng có nhiều lo lắng trước kỳ thi. Được nhận học bổng và những lời động viên từ các anh chị ĐVTN, em rất xúc động. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động lực để em cố gắng ôn tập thật tốt, tự tin bước vào kỳ thi, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình" - em Lê Thị Linh Phương (xã Hương Bình) chia sẻ.
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Cùng với 40 suất quà do Tỉnh đoàn phối hợp các đơn vị đồng hành trao tặng, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để trao thêm 60 suất học bổng, phần quà cho học sinh khó khăn. Theo đó, chương trình đã hỗ trợ tổng 100 suất quà với kinh phí gần 100 triệu đồng.
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Đối với nhiều học sinh, sự quan tâm của tổ chức Đoàn và các đơn vị đồng hành không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên lớn lao về tinh thần.
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Chương trình “Nghị lực mùa thi” tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; đồng thời, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và sự chung tay của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tiếp thêm sức mạnh để các sĩ tử tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tâm thế vững vàng.

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Tags:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Thí sinh hoàn cảnh khó khăn #Hỗ trợ học sinh khó khăn

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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