FIFA chịu áp lực về việc hủy trận tranh hạng ba World Cup

Pháp và Anh sẽ đối đầu với nhau ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 - Ảnh: Bilyer Gwarzo

Cuộc đối đầu diễn ra tại Miami vào ngày 19/7 (giờ Việt Nam) được xem là màn an ủi dành cho hai đội thua ở bán kết. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng trận đấu này không còn nhiều ý nghĩa và FIFA nên cân nhắc loại bỏ khỏi lịch thi đấu của World Cup.

Anh và Pháp đều bước vào trận tranh hạng ba với tâm trạng nặng nề sau những thất bại đầy cay đắng. Tuyển Pháp gần như lép vế hoàn toàn trước Tây Ban Nha và nhận thất bại 0-2 ở bán kết. Trong khi đó, Anh còn đau đớn hơn khi dẫn trước Argentina đến tận phút 85 nhưng vẫn để đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez.

Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi liệu trận tranh hạng ba có còn phù hợp trong bóng đá hiện đại hay không. Nhà báo Joe Schad viết trên mạng xã hội X: "Thành thật mà nói, World Cup không nên có trận tranh hạng ba. Đó là một trận đấu rất đau đớn và khá vô nghĩa đối với các cầu thủ cũng như các quốc gia".

Ông Dave Portnoy, nhà sáng lập Barstool Sports, cũng bày tỏ quan điểm gay gắt: "Khoan đã, World Cup vẫn có trận tranh hạng ba sao? Đó đúng là trận đấu dành cho những kẻ thất bại. Có lẽ đây là trận đấu khiến người ta chán nản nhất mọi thời đại".

Nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ trận tranh hạng ba vì các cầu thủ đều mệt mỏi và không có tinh thần thi đấu - Ảnh: Sports Tak

Một CĐV khác so sánh với thể thao Mỹ: "Thật kỳ lạ khi World Cup có trận tranh hạng ba. Hãy tưởng tượng các đội thua ở chung kết miền NFL hoặc NBA phải gặp nhau sau khi bị loại". Không ít người cho rằng các giải đấu thể thao lớn tại Mỹ đã từ bỏ mô hình này từ lâu.

"Mỹ đã nhận ra các trận tranh hạng ba chỉ là sự lãng phí thời gian. Chúng tôi không còn tổ chức những trận như vậy kể từ giải NCAA năm 1981. Tôi hiểu FIFA có thêm nguồn thu từ bản quyền truyền hình và thương mại, nhưng điều đó không tôn trọng các đội bóng vừa bị loại", một ý kiến khác nhận được nhiều sự đồng tình.

Một người hâm mộ khác viết: "Tôi sẽ không bao giờ hiểu ý nghĩa của trận tranh hạng ba. Nó quá vô bổ. Hãy để các cầu thủ trở về nhà nghỉ ngơi sau một mùa giải dài".

Dù vậy, trận tranh hạng ba vẫn có giá trị nhất định đối với nhiều đội tuyển. Ngoài khoản tiền thưởng chênh lệch giữa vị trí thứ ba và thứ tư, đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu, đồng thời giúp các đội khép lại giải đấu bằng một chiến thắng thay vì hai thất bại liên tiếp.

Lịch sử World Cup cũng ghi nhận nhiều trận tranh hạng ba hấp dẫn, với không ít đội tuyển coi đây là mục tiêu danh dự sau khi lỡ hẹn với trận chung kết.

Bất chấp những tranh cãi ngày càng gia tăng, FIFA hiện chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi thể thức. Vì thế, trận đấu giữa Anh và Pháp vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch trước khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào cuộc chiến quyết định ngôi vô địch World Cup 2026.