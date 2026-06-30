Xác định những tấm vé tiếp theo vào vòng 16 đội World Cup 2026

Morocco là đội bản lĩnh hơn trong màn so tài đầy căng thẳng với đội tuyển Hà Lan. Họ đã trở thành đội tiếp theo tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Bàn thắng cảm xúc của Gakpo.

Morocco và Hà Lan đã tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất đến thời điểm này của vòng 32 đội World Cup 2026. Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, hai đội phải so tài bằng loạt sút luân lưu để xác định đội giành vé đi tiếp.

Trên chấm 11m, cầu thủ cả hai đội Morocco và Hà Lan liên tục sút hỏng. Nhưng, Morocco đã may mắn hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Morocco đã hạ Hà Lan trên chấm luân lưu.

Ở trận đấu này, Hà Lan có bàn mở tỉ số trước vào phút 72. Xuất phát từ một đường chuyền dài vượt tuyến, Wout Weghorst đánh đầu làm tường để Summerville thoát xuống trước khi chuyền ngang dọn cỗ cho Cody Gakpo đệm bóng vào lưới trống.

Đúng vào phút 90+1, Chemsdine Talbi thực hiện quả tạt đầy khó chịu từ cánh trái để Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Verbruggen, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và khiến các khán đài bùng nổ.

Hai hiệp phụ tiếp tục diễn ra căng thẳng dù thế trận đôi bên đã dè dặt. Morocco tạo ra cơ hội ngon ăn hơn, nhưng thủ thành của Hà Lan đã chơi quá xuất sắc. Hai đội buộc phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Ảnh: Reuters.

Trước đó, cũng vào sáng 30/6 (giờ Việt Nam), 2 trận đấu căng thẳng đã xác định được 2 đại diện vào vòng trong. Ở trận đấu sớm, Brazil đối đầu Nhật Bản. Các cầu thủ Brazil đã chơi ép sân trước Nhật Bản ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 29, các cầu thủ Brazil chuyền bóng hỏng để Sano cắt bóng và đột phá vào trung lộ, tung ra cú dứt điểm găm bóng chìm vào góc xa, tung lưới thủ môn Alisson Becker. Tỷ số trận đấu được mở cho Nhật Bản.

Phút 56, Gabriel Magalhães treo bóng từ trung lộ vào vòng cấm để Casemiro di chuyển khôn ngoan trước khi thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Suzuki bên phía Nhật Bản, quân bình tỷ số 1-1.

Phút 90'+6, khi thời gian bù giờ của hiệp hai chỉ là 6 phút, Tanaka mất bóng ở sát mép vòng cấm tạo điều kiện cho Bruno Guimarães chuyền bóng cho Martinelli thoải mái dứt điểm bằng lòng trong chân phải tung lưới thủ môn Suzuki bên phía Nhật Bản, ấn định thắng lợi 2-1 cho Brazil.

Đức thất bại trước Paraguay.

Tiếp sau Brazil, cũng trong sáng 30/6, Paraguay đã hạ gục Đức sau loạt sút luân lưu cân não. Trải qua 120 phút thi đấu, đại diện Nam Mỹ cho thấy bản lĩnh thi đấu và họ có được bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Almiron nhả bóng thông minh xuống cảnh phải để Galarza thoát xuống tung ra quả tạt chuẩn mực cho Enciso đánh đầu tung lưới Neuer.

Sang hiệp 2, ĐT Đức có bàn gỡ khi Wirtz có quả tạt mang tính đột biến cao. Bóng tìm đến Havertz và tiền đạo này đánh đầu ngược tung lưới Paraguay.

Khoảng thời gian còn lại, không bên nào ghi thêm được bàn thắng và trận đấu phải bước sang hiệp phụ cũng như loạt luân lưu để xác định thắng thua. Ở loạt đá luân lưu, ĐT Đức thua 3-4 và chấp nhận bị loại, nhìn đại diện Nam Mỹ vào vòng 16 đội.

​Danh sách các đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau 4 trận đấu: 1. Canada (thắng Nam Phi 1-0) 2. Brazil (thắng Nhật Bản 2-1) 3. Paraguay (thắng Đức 4-3 penalty sau khi hoà 1-1) 4. Ma rốc (thắng Hà Lan 3-2 penalty sau khi hoà 1-1)