Xác định 3 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Tính đến hết ngày 30/6, vòng 1/8 đã xác định được ba cặp đấu. Canada - Morocco trên sân Houston, Mỹ lúc 0h ngày 5/7 (giờ Hà Nội). Paraguay - Pháp ở sân Philadelphia, Mỹ lúc 4h ngày 5/7 và Brazil - Na Uy ở sân New York New Jersey lúc 3h ngày 6/7.

Mbappe ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong chiến thắng của Pháp trước Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân MetLife, East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ ngày 30/6. Ảnh: AP

Ở vòng 1/16, Paraguay gây sốc khi hòa Đức 1-1, rồi thắng luân lưu 4-3 nhờ màn tỏa sáng của thủ môn Orlando Gill. Họ trở thành đội đứng thứ ba duy nhất vào vòng 1/8 tính đến lúc này. Trong khi đó, Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi thắng dễ Thụy Điển 3-0.

Hai đội từng hai lần gặp nhau tại World Cup, khi Pháp thắng 7-3 ở vòng bảng năm 1958 và 1-0 ở vòng 1/8 năm 1998. Sau đó, ba trận giao hữu được tổ chức, lần lượt hòa 0-0 (2008), 1-1 (2014) trước khi Pháp thắng 5-0 (2017). Thành tích tốt nhất của Paraguay ở 8 kỳ giải trước là tứ kết năm 2010. Trong khi đó, Pháp có 9 lần vào tứ kết, với chức vô địch 1998 và 2018, cùng hai lần á quân 2006 và 2022.

Sau ba kỳ giải, đồng chủ nhà Canada mới có lần đầu vượt qua vòng bảng và tiếp tục tiến xa khi hạ Nam Phi 1-0 bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Na Uy cũng viết tiếp lịch sử với chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp sau 4 kỳ giải, khi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1.

Cả hai lần lượt chạm trán những đối thủ khó nhằn hơn là Morocco và Brazil. Morocco đã chơi ngang ngửa khi hòa Hà Lan 1-1, rồi thắng 3-2 bằng loạt luân lưu. Qatar 2022 là lần đầu tiên họ thắng tại knock-out rồi trở thành đại diện châu Phi đầu tiên vào đến bán kết. Trong khi đó, Brazil, dù vất vả, vẫn biết cách vượt khó để thắng ngược Nhật Bản 2-1. Họ là đội tuyển duy nhất tham dự toàn bộ 23 kỳ giải với 17 lần vào tứ kết, trong đó có 5 lần vô địch.

Canada chưa từng thắng Morocco, khi lần lượt thua giao hữu 2-3 năm 1984, hòa 1-1 (1994) và thua 0-4 (2016). Đến World Cup 2022, đại diện Bắc Mỹ thua 1-2 ở vòng bảng.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, Na Uy lại chưa từng thua Brazil. Hai đội có lần duy nhất gặp nhau là tại vòng bảng World Cup 1998. Na Uy thắng 2-1 trước một Brazil đã chắc suất đi tiếp và đứng đầu bảng. Ở ba trận giao hữu, Na Uy lần lượt hòa 1-1 năm 1988, thắng 4-2 (1997) và hòa 1-1 (2006).

Đội thắng trong cặp Pháp - Paraguay sẽ gặp Canada hoặc Morocco ở tứ kết. Trong khi đó, nhánh Brazil - Na Uy sẽ gặp Mexico, Ecuador, Anh, hoặc CHDC Congo.

Vòng 1/16 World Cup 2026 còn 10 trận đấu sẽ khép lại vào sáng 4/7 giờ Hà Nội, bằng trận Colombia gặp Ghana.