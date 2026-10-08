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Gần 321 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng

P.V
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(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường Sông Trí với tổng mức đầu tư dự kiến gần 321 tỷ đồng, nhằm tạo quỹ đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 29,5 ha tại phường Sông Trí, thuộc đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh và phường Hưng Trí (nay là phường Sông Trí), tỷ lệ 1/500.

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Một góc phường Sông Trí

Theo chủ trương được phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 320,979 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn ứng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Dự án gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong đó có hệ thống giao thông, san nền, cấp điện, cấp - thoát nước, nhà văn hóa và các công trình liên quan.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên diện tích khoảng 29,5 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 93,26 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư, gồm giao thông, san nền, cấp điện, cấp - thoát nước, nhà văn hóa và các hạng mục liên quan, với tổng mức đầu tư dự kiến 227,719 tỷ đồng.

Cả hai dự án thành phần được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Việc đầu tư khu tái định cư tại phường Sông Trí nhằm thực hiện Đề án phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030, chủ động quỹ đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

Cùng với tạo quỹ đất tái định cư, dự án hướng tới bảo đảm điều kiện hạ tầng, góp phần ổn định đời sống người dân trong quá trình thực hiện các dự án; đồng thời từng bước hoàn thiện không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; xây dựng tiến độ chi tiết và tổ chức triển khai, bảo đảm dự án hoàn thành đúng thời gian được phê duyệt. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương tham mưu bố trí vốn phù hợp với nhu cầu, tiến độ thực hiện.

Các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND phường Sông Trí có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh.

Tags:

#tái định cư #Vũng Áng #khu kinh tế #hạ tầng #đầu tư #Hà Tĩnh #dự án

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