Hà Tĩnh tiếp tục rà soát hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ Nguyễn Đặm

Sáng 3/11, Sở Nội vụ Hà Tĩnh làm việc với thân nhân ông Nguyễn Đặm, UBND xã Đan Hải và các cơ quan liên quan nhằm trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ. Các nội dung tập trung vào việc xác minh thông tin, rà soát tài liệu, đối chiếu căn cứ pháp lý để có hướng xử lý theo quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Đặm quê ở xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (nay là xã Đan Hải), được gia đình cho biết hy sinh ngày 18/10/1952 khi tham gia hoạt động cách mạng thuộc Sư đoàn 308. Tuy nhiên, đến nay, gia đình vẫn chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Theo hồ sơ, ngày 29/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh (nay là Sở Nội vụ) nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Hồng đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với ông Nguyễn Đặm. Sau quá trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, ngày 23/11/2023, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ và cấp bằng đối với trường hợp này.

Tuy nhiên, ngày 5/11/2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) có Văn bản số 5551/BLĐTBXH-CNCC trả lời, nêu trường hợp ông Nguyễn Đặm chưa đủ căn cứ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Một nội dung khác liên quan đến vụ việc là chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với gia đình ông Nguyễn Đặm. Theo thân nhân, từ năm 1995 đến cuối năm 2022, gia đình vẫn nhận tiền thờ cúng liệt sĩ bình thường. Tuy nhiên, từ năm 2023, việc chi trả bị tạm dừng do ông Nguyễn Đặm chưa có Bằng “Tổ quốc ghi công”. Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, việc dừng chi trả được thực hiện đối với các trường hợp chưa được công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, trên cơ sở quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Xuân Bút - Đại diện thân nhân ông Nguyễn Đặm trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện gia đình cho biết, theo thông tin các thế hệ trước truyền lại, ông Nguyễn Đặm hy sinh khi tham gia giải cứu tù binh tại Nghĩa Lộ (Yên Bái cũ). Gia đình từng nhận được giấy báo tử nhưng hiện không còn lưu giữ. Tên ông cũng đã được ghi trên bia tưởng niệm tại địa phương.

Đại diện thân nhân khẳng định sẽ trực tiếp liên hệ Sư đoàn 308 để tra cứu giấy báo tử và các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của ông Nguyễn Đặm.

Ông Phạm Xuân Lương - PCT UBND xã Đan Hải phát biểu.

Đại diện UBND xã Đan Hải thông tin, tại Nhà bia tưởng niệm xã Xuân Hội (cũ) hiện có ghi tên liệt sĩ Nguyễn Đặm, hy sinh tháng 10/1952. Tuy nhiên, trường hợp này không có tên trong cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Hội. Địa phương sẽ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã để thống nhất các nội dung liên quan; đồng thời tiếp tục đồng hành, hướng dẫn gia đình thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định.

Ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, trao đổi các nội dung tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh, việc ông Nguyễn Đặm đã được ghi tên trên bia tưởng niệm tại địa phương là thông tin, căn cứ quan trọng cần được rà soát, đối chiếu trong quá trình xác minh. Vì vậy, gia đình cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thu thập tài liệu, thông tin liên quan; liên hệ Sư đoàn 308 để tra cứu giấy báo tử và hồ sơ quân nhân, đồng thời cung cấp thông tin về các nhân chứng biết quá trình hoạt động, hy sinh của ông Nguyễn Đặm để phục vụ xác minh.

Ông Đặng Văn Dũng đề nghị UBND xã Đan Hải tiếp tục hướng dẫn gia đình trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định tại Điều 72, Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Về phía Sở Nội vụ, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tra cứu hồ sơ, tài liệu; hướng dẫn gia đình và UBND xã Đan Hải trong quá trình lập hồ sơ, từng bước làm rõ căn cứ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Đặm.