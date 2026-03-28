Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngày Bảo vệ Hoàng Hải là sự kiện thường niên của Hàn Quốc nhằm tưởng niệm 55 binh sĩ Hàn Quốc tử nạn trong 3 vụ đụng độ trên khu vực Biển Tây gồm Trận hải chiến Yeonpyeong lần hai năm 2002, vụ chìm tàu Cheonan năm 2010 và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong cùng trong năm 2010. Lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức tại Nghĩa trang Quốc gia Daejeon, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back cùng nhiều quan chức quốc phòng và các cựu chiến binh.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Lee đã lặp lại từ “hòa bình” tới 8 lần, đồng thời sử dụng thông điệp “Hoàng Hải của chúng ta, vì hòa bình và thịnh vượng”, mặc dù tránh đề cập trực tiếp đến Triều Tiên. Ông cho rằng Hoàng Hải không phải là không gian đối đầu, mà là vùng “biển của người dân”, nơi gắn với sinh kế và đóng vai trò cửa ngõ kết nối kinh tế Hàn Quốc với thế giới.

Đây được xem là sự khác biệt rõ rệt so với các chính quyền tiền nhiệm. Cụ thể, dưới thời Tổng thống Moon Jae In, thông điệp tại sự kiện nhấn mạnh “lòng yêu nước”, còn dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol, trọng tâm thông điệp là “bảo vệ quốc gia”. Thông điệp của Tổng thống Lee Jae Myung cho thấy nỗ lực định hình và chuyển hướng không gian an ninh thành không gian kinh tế - phát triển, phù hợp với chiến lược tổng thể đặt trọng tâm vào ổn định và tăng trưởng.