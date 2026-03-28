Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngày Bảo vệ Hoàng Hải là sự kiện thường niên của Hàn Quốc nhằm tưởng niệm 55 binh sĩ Hàn Quốc tử nạn trong 3 vụ đụng độ trên khu vực Biển Tây gồm Trận hải chiến Yeonpyeong lần hai năm 2002, vụ chìm tàu Cheonan năm 2010 và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong cùng trong năm 2010. Lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức tại Nghĩa trang Quốc gia Daejeon, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back cùng nhiều quan chức quốc phòng và các cựu chiến binh.
Trong bài phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Lee đã lặp lại từ “hòa bình” tới 8 lần, đồng thời sử dụng thông điệp “Hoàng Hải của chúng ta, vì hòa bình và thịnh vượng”, mặc dù tránh đề cập trực tiếp đến Triều Tiên. Ông cho rằng Hoàng Hải không phải là không gian đối đầu, mà là vùng “biển của người dân”, nơi gắn với sinh kế và đóng vai trò cửa ngõ kết nối kinh tế Hàn Quốc với thế giới.
Đây được xem là sự khác biệt rõ rệt so với các chính quyền tiền nhiệm. Cụ thể, dưới thời Tổng thống Moon Jae In, thông điệp tại sự kiện nhấn mạnh “lòng yêu nước”, còn dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol, trọng tâm thông điệp là “bảo vệ quốc gia”. Thông điệp của Tổng thống Lee Jae Myung cho thấy nỗ lực định hình và chuyển hướng không gian an ninh thành không gian kinh tế - phát triển, phù hợp với chiến lược tổng thể đặt trọng tâm vào ổn định và tăng trưởng.
Theo Thông tấn xã Lào (KPL), nước này đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Thủ đô Vientiane với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2030.
Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.