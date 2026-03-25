Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt tâm linh của đông đảo bà con nhân dân trong vùng. Đặc biệt, vào những ngày rằm, mùng 1 đầu tháng, rất đông người đến chiêm bái, lễ Phật.
Tương truyền, khi xưa có một đoàn tiên nữ nhà trời, sau khi xin phép mẫu Cửu Trùng xuống thăm thú chốn hạ giới đã chọn đỉnh Tiên Am làm nơi dừng chân. Bởi Tiên Am lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển, ngày đêm thông reo, cảnh vật hiền hòa lại còn có dòng suối Ngọc nước trong vắt bốn mùa, cảnh sắc không đâu đẹp hơn. Sau khi vãn cảnh núi sông, hang động..., các tiên nữ đã cùng xuống hồ nước phía trước núi để tắm, rồi lại rủ nhau lên một tảng đá cạnh hồ ngồi đánh cờ, say sưa với cảnh hoa thơm cỏ lạ, suối nước trong xanh nên chẳng chịu rời đi.
Một nàng tiên trong số đó vì mê mải đuổi theo con bướm vàng 6 cánh mà vô tình dẫm phải một cái lông nhím khiến chân bị đau nên không thể về trời được. Trước tình cảnh này, các nàng tiên còn lại đã dùng nước suối Ngọc để rửa chân cho nàng. Tương truyền, nơi nàng rửa chân, gót ngọc đã in dấu trên mặt đá cùng với dấu chân ngựa thần. Để ghi nhớ sự tích này, người dân trong vùng đã xây dựng chùa và đặt tên là Chân Tiên.
Chùa được trang trí hoa văn, họa tiết tinh xảo.
Dấu "Chân Tiên", chi tiết huyền thoại làm nên tên gọi của ngôi chùa.
Cảnh sắc thanh bình tại chùa Chân Tiên.
Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, ngoài phần lễ, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa thú vị như: thả diều, đua thuyền trên Bàu Tiên, cắm trại, thi đấu vật truyền thống, kéo co…
