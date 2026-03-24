Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng

Phan Cúc - Hương Thành
(Baohatinh.vn) - Sở hữu những ghềnh đá nhấp nhô, làn nước trong xanh và không gian yên bình, biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đang có nhiều dư địa để “đánh thức” tiềm năng du lịch ven biển.

Bãi biển Hải Đăng còn được gọi là biển Cẩm Lĩnh (trước thuộc xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay thuộc xã Cẩm Trung), là một trong những vùng biển còn giữ được nét hoang sơ đặc trưng. Tên gọi “Hải Đăng” bắt nguồn từ Trạm hải đăng Cửa Nhượng đặt tại đây – công trình có nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải, góp phần định hướng, dẫn lối cho ngư dân nhận biết đất liền khi vươn khơi.
Biển Hải Đăng nằm cách phường Thành Sen khoảng hơn 30 km về phía Đông Nam và cách bãi biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) chừng 5 km.
Điểm nhấn nổi bật của vùng biển này chính là những ghềnh đá nhấp nhô, uốn lượn theo triền sóng, vẫn vẹn nguyên nét hoang sơ tự nhiên. Làn nước trong vắt, xanh biếc càng tôn lên vẻ đẹp mộc mạc, tạo nên sức hút riêng cho biển Hải Đăng.
Xen kẽ giữa các triền đá là những bãi cát trắng mịn, bờ biển thoải, làn nước êm, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, vui chơi và trải nghiệm không gian biển trong lành, yên bình.
Từ góc nhìn trên cao, nước biển Hải Đăng trong vắt, những mảng đá ngầm hiện lên với hình thù độc đáo, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động và cuốn hút.
Vẻ đẹp hoang sơ đúng nghĩa chính là yếu tố "níu chân" du khách trên hành trình khám phá các vùng biển Hà Tĩnh.
Chạm chân trần trên dải cát mịn, lắng nghe sóng vỗ rì rào bên tai, giữa không gian mênh mang của biển trời, mọi giác quan như được "đánh thức".
Cảnh vật ven bờ đều giữ được nét hoang sơ tự nhiên...
Từ đây, nhiều người chọn thư giãn với hoạt động câu cá trên các ghềnh đá, hay phóng tầm mắt dõi theo những con thuyền nối đuôi nhau vươn khơi mỗi buổi chiều.
Nhiều du khách tìm đến biển Hải Đăng như một cách để “chữa lành”, tìm lại cho mình sự bình yên, thư thái giữa không gian khoáng đạt của biển trời.
Các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Với vẻ đẹp nguyên sơ và sức hút riêng, biển Hải Đăng có nhiều dư địa để “đánh thức” nếu được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và phát triển các dịch vụ du lịch. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng tầm điểm đến, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch địa phương theo hướng bền vững.
Video: Vẻ đẹp của biển Hải Đăng.

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thư pháp - hồn xưa trong nét chữ nay

Giữa nhịp sống hối hả, đâu đó trên những miền quê Hà Tĩnh vẫn có những người lặng lẽ tìm về với nghiên mực, bút lông, miệt mài khổ luyện và gửi gắm tâm hồn qua từng nét chữ.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình

Lễ kỷ niệm 515 năm ngày mất của Tiến sĩ Hà Công Trình nhằm tôn vinh cuộc đời và đóng góp của danh nhân khoa bảng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của vùng đất Tùng Lộc (Hà Tĩnh).
Giữ “lửa" hội quê...

Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.
“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

Sở hữu vẻ đẹp nên thơ từ tán rừng xanh mát và mặt hồ phẳng lặng, điểm du lịch Suối Tiên - hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng Lĩnh) được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...