Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Chiều 10/4, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I/2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng CSXH, trong quý I/2026, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 100% xã, phường đã thành lập ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp xã theo mô hình mới, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong quý I/2026.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp cũng bám sát chỉ đạo của trung ương và địa phương, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về tín dụng chính sách xã hội. Trong 3 tháng đầu năm, ngân sách địa phương đã bổ sung 130,3 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn ủy thác đạt 653,2 tỷ đồng, tăng 130,3 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 108,6% kế hoạch năm 2026.

Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục được triển khai hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tiễn. Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 8.675,2 tỷ đồng, tăng 754,5 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 9,5% so với năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 8.429,8 tỷ đồng, tăng 509,1 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 6,4% so với năm 2025 với 93.000 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,048% tổng dư nợ; nợ khoanh 6,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,081% tổng dư nợ.

Trong 3 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 6.078 lao động; giúp 242 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 9.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng, sửa chữa 127 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách.

Vốn tín dụng chính sách góp phần khôi phục, phát triển một số ngành nghề truyền thống, thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Tới - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh báo cáo tình hình hoạt động uỷ thác cho vay tín dụng chính sách qua tổ chức hội.

Đặc biệt, chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ghi nhận kết quả tích cực với tổng dư nợ đạt 24,3 tỷ đồng, giúp 275 khách hàng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục là điểm sáng, chiếm tới 99,3% tổng dư nợ, với gần 8.372 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.

Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Quý II/2026, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về tín dụng CSXH; tham mưu tỉnh bố trí bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện HĐQT cấp xã. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất, gợi mở một số giải pháp để nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay tại Ngân hàng CSXH.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ngay từ đầu năm 2026. Hệ thống Ngân hàng CSXH duy trì hoạt động ổn định, an toàn, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các chủ trương của trung ương và của tỉnh; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trong đó phấn đấu nâng tỷ trọng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt tối thiểu 15% tổng nguồn vốn vào năm 2030. Đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị định số 06/2026/NĐ-CP, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp xã cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý, điều hành tín dụng chính sách. Việc xét duyệt cho vay phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không để xảy ra chậm trễ, tồn đọng hồ sơ ảnh hưởng đến nhu cầu vốn của người dân. Đồng thời, quan tâm bố trí đầy đủ điều kiện hoạt động tại các điểm giao dịch, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình giao dịch.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận đầy đủ chính sách tín dụng ưu đãi.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng; đẩy mạnh huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát; gắn hoạt động tín dụng với chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, toàn hệ thống tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt, chủ động, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.