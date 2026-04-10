Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội

Sáng 10/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các ĐBQH tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2031; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ số 12 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh Điện Biên và tỉnh Vĩnh Long. Tham gia thảo luận có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH đoàn Hà Tĩnh.

Khơi thông nguồn lực, phát triển du lịch và nâng cao hiệu quả đầu tư

Tiếp tục thảo luận tổ về tình hình KT-XH, đại biểu cho rằng bên cạnh việc phát triển các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cần tiếp tục tập trung vào ba trụ cột nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ trong ngắn hạn. Đồng thời, đề nghị có giải pháp đột phá phát triển du lịch trở thành ngành đóng góp lớn cho tăng trưởng, thông qua mở rộng chính sách thị thực, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm cao cấp và nguồn nhân lực.

Cùng với đó, cần rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính; thúc đẩy hợp tác công tư, đầu tư hạ tầng du lịch và giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng di sản, qua đó tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ sẽ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo toàn diện tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm ít nhất 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh trong thời gian tới.

Chính phủ cũng đang hoàn thiện chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương với lộ trình cụ thể, yêu cầu các địa phương sớm ban hành và triển khai. Đối với các dự án tồn đọng, quan điểm là tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, đưa vào hoạt động nhưng không hợp thức hóa sai phạm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm đầu tư đồng bộ, hiệu quả; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, tháo gỡ khó khăn về năng lượng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, quản lý hiệu quả tài sản công, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách và phát triển du lịch bền vững.

Hoàn thiện quy định về cơ quan đại diện ở nước ngoài, bảo đảm thống nhất và hiệu quả

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, các ĐBQH thống nhất cao về sự cần thiết ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương đối ngoại, hội nhập quốc tế; tạo động lực phát triển bền vững và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại biểu đề nghị làm rõ yêu cầu hội nhập quốc tế; xác định cụ thể chủ thể có thẩm quyền, phạm vi và điều kiện áp dụng để bảo đảm tính minh bạch, khả thi. Đồng thời, cần quy định rõ vai trò của cơ quan đại diện chủ yếu là phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin hoặc thực hiện theo ủy thác; hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm, trình tự xử lý và thẩm quyền quyết định, tránh chồng chéo.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị bổ sung tiêu chí và quy định thời gian kéo dài tối đa nhiệm kỳ của đại sứ đặc mệnh toàn quyền để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất. Rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đồng thời bổ sung quy định về điều kiện, trình tự xác lập, điều chỉnh khu vực lãnh sự, phù hợp với thực tiễn.

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia đề nghị bổ sung chức vụ “Đại biện” vào hệ thống chức vụ ngoại giao. Đây là chức danh phổ biến trong thực tiễn, cần thiết để lấp khoảng trống pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ với quy định hiện hành và phù hợp thông lệ quốc tế. Trong những trường hợp đặc biệt, khi chưa thể cử "Đại sứ" do yếu tố chính trị - ngoại giao, việc cử "Đại biện" là giải pháp phù hợp để duy trì quan hệ với nước sở tại.

Về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan đại diện và thân nhân, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh chế độ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho phù hợp thực tiễn, nhất là mức 500 USD/người/năm hiện nay còn thấp. Cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế bảo hiểm toàn diện, qua đó bảo đảm tốt hơn điều kiện công tác và đời sống cho cán bộ ở nước ngoài.

Đồng bộ giải pháp thuế, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường xăng dầu

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số quy định liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, các đại biểu đề nghị Chính phủ triển khai các giải pháp tổng thể, đồng bộ. Trong đó, cần điều hành giá linh hoạt; minh bạch các yếu tố cấu thành giá xăng, dầu cơ sở; bảo đảm chuỗi cung ứng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hóa đơn điện tử nhằm xác thực chi phí đầu vào của doanh nghiệp, tránh trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, các đại biểu lưu ý cần có phương án bù đắp phần hụt thu ngân sách nhà nước do điều chỉnh chính sách thuế, bảo đảm điều hành dự toán chủ động, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế để ứng phó trong trường hợp khó khăn kéo dài.

Ngoài ra, đề nghị rà soát, đánh giá toàn diện tác động của việc thực hiện Nghị quyết đối với các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại đã ký kết, qua đó kịp thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp, hạn chế các tác động bất lợi trong quan hệ kinh tế, thương mại.