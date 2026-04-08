Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 8/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI tiến hành các quy trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Trước khi thực hiện các thủ tục phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 489/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,80% tổng số đại biểu Quốc hội).
Trên cơ sở danh sách nhân sự đề cử do Thủ tướng Chính phủ trình, Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Theo đó, với 484/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96,30% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 6 đồng chí: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.
Trong số 6 Phó Thủ tướng vừa được bổ nhiệm, có 2 Phó Thủ tướng tái đắc cử là đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Hồ Quốc Dũng.
Cũng trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, với 481/481 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội).
Danh sách cụ thể gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.
Trước đó, ngày 7/4, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
