Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Những ngày nghỉ trong dịp lễ Tết Độc lập năm nay, từ miền ngược đến miền xuôi, từ các khu, điểm du lịch đến mỗi làng quê, nơi đâu trên mảnh đất Hà Tĩnh cũng mang một diện mạo tươi vui, rộn ràng.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ. Ảnh Thiên Vỹ.

Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ mưa nắng đan xen, nhiều khu, điểm du lịch của Hà Tĩnh vẫn đón lượng khách khá lớn. Không chỉ có người dân trong tỉnh, nhiều du khách ngoại tỉnh và những người con xa quê cũng tranh thủ trở về, khám phá cảnh sắc, thưởng thức hương vị quê hương.

Tại Khu du lịch Thiên Cầm, kỳ nghỉ này đã có hàng nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; lượng khách đặt phòng trước tại các cơ sở lưu trú đạt trung bình khoảng 80%. Cùng với du lịch biển, các điểm đến sinh thái, những địa chỉ đỏ như Ngã ba Đồng Lộc cũng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức dịp lễ Quốc khánh.

Với nhiều gia đình, kỳ nghỉ lễ cũng là dịp trở về với quê nhà. Sau những ngày tháng tất bật với công việc, cuộc sống, một bữa cơm đông đủ, những phút giây sum vầy bên người thân hay hành trình về thăm quê cũng đủ để mỗi người tìm lại sự thư thái, ấm áp.

Đưa cả gia đình từ TP Hà Nội về Hà Tĩnh nghỉ lễ, anh Phan Cường (tổ dân phố 28, phường Thành Sen) chia sẻ: “Trong mấy ngày nghỉ, tôi cùng vợ con đã đi tắm biển, thưởng thức những món ăn đặc sản của quê hương. Những ngày thời tiết không thuận lợi, chúng tôi quây quần bên ông bà, bố mẹ, vui vầy bên bữa cơm đoàn viên. Đó đều là những trải nghiệm rất đáng quý đối với các thành viên trong gia đình”.

Để những ngày nghỉ diễn ra bình yên, thuận lợi, nhiều người đã “gác lễ”, đảm nhận công việc của mình. Đó là những công nhân bám công trường, nhà máy; là lực lượng công an duy trì trực xuyên lễ để đảm bảo ATGT, ANTT; là đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân; công nhân vệ sinh môi trường miệt mài với công việc làm sạch phố, đẹp phường…

Chị Lê Thị Hồng Lương cùng các đồng nghiệp vẫn duy trì chế độ trực để đảm bảo phố phường luôn sạch đẹp.

Họ là những người góp phần giữ cho các dịch vụ thiết yếu được thông suốt và cuộc sống của người dân không bị gián đoạn. Chị Lê Thị Hồng Lương - công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi chia thành 2 ca làm việc, từ 4-8h sáng và từ 16-20h. Công việc vất vả nhưng ai cũng cố gắng thu gom rác kịp thời, giữ đường phố sạch đẹp. Với chúng tôi, đó cũng là góp một phần nhỏ để kỳ nghỉ lễ của mọi người thêm trọn vẹn”.

Tại các khu dân cư, nhiều hoạt động cộng đồng vẫn được duy trì trong những ngày nghỉ. Các chương trình an sinh xã hội, các giải thể thao phong trào, sinh hoạt văn hóa dân gian được tổ chức sôi nổi. Phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Chi hội Phụ nữ xã Mai Phụ chung sức chỉnh trang các tuyến đường, vệ sinh khuôn viên tượng đài liệt sĩ và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ cho biết: “Những ngày qua, nhiều người dân đã tạm gác công việc gia đình, cùng nhau chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh các khuôn viên công cộng để quê hương thêm sạch đẹp, rực rỡ trong ngày lễ lớn của đất nước. Qua những phần việc chung, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng được lan tỏa”.

Nghỉ lễ nhưng không tạm dừng công việc; nhịp lao động vẫn được duy trì, những phần việc thiết yếu vẫn được thực hiện đều đặn. Chính sự bền bỉ ấy tiếp tục tạo nền tảng để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nhanh chóng trở lại guồng quay công việc. Ngay sau kỳ nghỉ, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trở lại sôi động, khẩn trương. Người lao động nhanh chóng bắt nhịp với công việc, các dây chuyền sản xuất vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch quý IV/2026.

Người lao động các cơ quan, doanh nghiệp quay trở lại guồng quay công việc với một tâm thế phấn khởi, quyết tâm.

Với gần 400 lao động, mỗi tháng Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh phải nỗ lực hoàn thành hơn 100.000 sản phẩm áo sơ mi xuất khẩu. Năm 2026, xí nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 50 tỷ đồng; 8 tháng qua, doanh thu đã đạt 35 tỷ đồng.

Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường; đàm phán, ký thêm hợp đồng với một số đối tác tại Nhật Bản, Mỹ… Những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm cùng đơn hàng dồi dào đang trở thành điểm tựa, tạo đà để xí nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra”.

Sau kỳ nghỉ lễ, một mùa tựu trường mới cũng sẽ chính thức bắt đầu. Năm học 2026-2027 mở ra trong bối cảnh Hà Tĩnh và các địa phương trong cả nước triển khai chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, đặt ra yêu cầu thích ứng và đổi mới đối với mỗi nhà trường. Được sáp nhập từ Trường THCS Đặng Dung (cũ) và Trường THCS Phúc Lộc, hiện nay, Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc) có 34 lớp với 1.353 học sinh. Quy mô lớn hơn cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới trong tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng dạy học.

Sau kỳ nghỉ, các trường học chuẩn bị điều kiện cần thiết để chào đón học sinh mùa tựu trường.

Thầy Tôn Đức Trình - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Dung chia sẻ: “Sau khi có quyết định sáp nhập, nhà trường đã tổ chức chỉnh trang khuôn viên, phòng học; khẩn trương triển khai kế hoạch đón học sinh tựu trường và chuẩn bị cho lễ khai giảng. Đội ngũ giáo viên cũng chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sẵn sàng cho những yêu cầu mới của năm học. Dù được phân công ở vị trí công tác nào, cán bộ, giáo viên nhà trường đều xác định phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng hành cùng học sinh, phụ huynh, góp sức nâng cao chất lượng giáo dục”.

Kỳ nghỉ Quốc khánh đã khép lại. Mang theo nguồn năng lượng được tái tạo từ kỳ nghỉ, sự gắn kết từ những cuộc gặp gỡ và niềm tin vào hành trình phía trước, người dân Hà Tĩnh trở lại với công việc bằng tâm thế hứng khởi, chủ động và quyết tâm hơn. Đó cũng là động lực để mỗi người cùng nỗ lực, góp sức hoàn thành thắng lợi những mục tiêu của năm 2026.