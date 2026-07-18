Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ

Bà Nguyễn Thị Cúc chờ tin người thân. Vị trí ngôi nhà của gia đình bà hiện ở giữa dòng suối - Ảnh: VŨ TUẤN

Trưa 18-7, trên quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Than Uyên cũ, tỉnh Lai Châu, 4 chiếc máy xúc cỡ lớn rồ ga lật từng tảng đá to như cái chum để chặn bớt dòng nước lũ. Mặt đường bị nước lũ "khoét" sâu như khe suối, rộng cả chục mét. Cả khu vực ngổn ngang cây đổ, đá tảng và bùn đất, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, chỉ còn một vài góc tường.

Đội mưa ngóng tin người thân

Lực lượng chức năng làm việc từ sáng sớm cùng người dân tìm kiếm người mất tích, mở đường, dọn bùn, khắc phục hậu quả. Trời vẫn mưa, thỉnh thoảng lại có người chắp tay, ngước mắt lên cầu khẩn, mong cho trời đừng đổ thêm nước xuống nữa.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Nguyễn Thị Cúc thẫn thờ ngồi bên đống đá lớn bị nước lũ dồn về. Trước mặt ông Tuấn, dòng nước đục ngầu vẫn chảy ầm ầm, nghe rõ tiếng đá lăn ùng ục dưới nước.

Hiện trường tan hoang sau cơn lũ ở Mường Than, Lai Châu - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Tuấn xúc động chỉ vào dòng nước lũ trước mặt: "Nhà mẹ tôi ở đây!". Khu vực này chỉ 2 hôm trước thôi là cả một dãy nhà san sát. Giờ đây chỉ còn một góc tường nhà hàng xóm chơ vơ trong đống ngổn ngang. Mẹ vợ ông đã không kịp chạy khi cơn lũ ập về.

Bà Cúc - vợ ông Tuấn - ngân ngấn nước mắt đưa cho chồng nắm xôi nhỏ. Ông Tuấn thờ ơ lắc đầu, hai người chẳng thiết ăn uống, chỉ mong có phép màu xảy ra.

Vợ chồng bà ở xã Tân Uyên, cách đây hơn 20 cây số. Sáng hôm qua, nghe người quen gọi điện bà mới biết nhà bị lũ cuốn. Bà gọi điện cho mẹ không được, gọi cho hàng xóm, cho người quen cũng không liên lạc được. Vợ chồng bà tất tả chạy về thì chỉ còn một đống hoang tàn.

"Rạng sáng hôm qua - bà Cúc kể - lúc lũ ập về, mọi người nghe tiếng nổ to lắm. Cả bản hô nhau chạy. Mẹ tôi không chạy kịp" - bà Cúc nghẹn ngào.

Ông Triệu Chòi Sinh, ở đội 11, xã Mường Than, vẫn thẫn thờ trước đống bùn ngập tới bụng trong ngôi nhà của mình. Căn nhà của ông Sinh bị hư hỏng nặng nhưng chưa sập. Cánh cửa sắt đã bị lũ giật bay đi mất, trong nhà bùn ngập tới bụng, đồ đạc chẳng còn gì.

"Nghe thấy tiếng nổ là chúng tôi hô nhau chạy đi. Chẳng biết chạy đi đâu, mỗi người một hướng. Nhà tôi có 5 người, sáng nay mới biết cả 5 người vẫn còn đủ nhưng đồ đạc, tài sản đã mất cả, 5 người trong nhà mỗi người còn duy nhất bộ quần áo trên người".

Vợ chồng ông Tuấn, bà Cúc đội mưa ngóng tin tức của mẹ - Ảnh: VŨ TUẤN

Gia đình ông Sinh đã ở đội 11 này nhiều thế hệ. Từ ngày bản còn ở phía chân núi, rồi mua đất, xây nhà sát mặt quốc lộ, từ nhỏ đến giờ ông Sinh chưa từng chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như thế.

Nỗ lực tìm người mất tích

Sáng 17-7, xã Mường Than hứng chịu cơn lũ quét sau nhiều ngày mưa lớn. Các sườn núi cao phía trên khu vực bản Chít, đội 11 bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều sườn núi còn rất ít mảng xanh của cây cối. Nước lũ đổ về cuốn theo đất đá, cây cối... Chỉ trong thời gian ngắn, nước lũ tràn qua nhà cửa, cánh đồng...

Lực lượng chức năng huy động máy móc khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: VŨ TUẤN

Tính đến trưa nay, 18-7, ở Mường Than có 14 ngôi nhà bị đổ sập, 15 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp vì đất đá có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Cơn lũ đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian tìm kiếm, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng nay, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông Trung yêu cầu các lực lượng huy động máy móc, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Theo ông Trung, những hộ dân phải di dời khẩn cấp, địa phương chủ động bố trí nơi ở tạm, bảo đảm lương thực, nước sạch và các nhu cầu thiết yếu, không để người dân thiếu đói hoặc không có chỗ ở…

Hai người dân tìm cách vượt qua đoạn đường bị lũ làm xói lở. Quốc lộ 32 hư hỏng hoàn toàn gần 1 cây số - Ảnh: VŨ TUẤN

Một ngôi nhà bị đất đá, cây cối vùi lấp - Ảnh: VŨ TUẤN

Sườn núi phía trên bản làng bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: VŨ TUẤN