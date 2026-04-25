Mãn nhãn màn bắn pháo hoa khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

“Chất riêng” của ẩm thực Hà Tĩnh 25/04/2026 05:45 Du khách rời Hà Tĩnh luôn mang trong lòng nỗi nhớ về vẻ đẹp của cảnh sắc, những giá trị văn hóa, con người và nhất là những món ăn đậm đà, cách chế biến và hương vị rất riêng.

Khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026 24/04/2026 22:27 Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Rực rỡ màu cờ Tổ quốc mừng ngày 30/4 tại quán cà phê ở Hà Tĩnh 24/04/2026 09:30 Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh trang trí cờ Tổ quốc rực rỡ, trở thành điểm check-in hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhiều cơ sở lưu trú ven biển Hà Tĩnh kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5 23/04/2026 13:01 Thời điểm này, nhiều cơ sở lưu trú tại các khu, điểm du lịch biển trên địa bàn Hà Tĩnh có công suất đặt phòng đạt 100% trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Biển Thiên Cầm về đêm có gì hấp dẫn? 23/04/2026 05:15 Khi màn đêm buông xuống, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới với ánh đèn lung linh, âm nhạc rộn ràng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy hấp dẫn.

Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh 22/04/2026 14:59 Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.

Nhiều sản phẩm mới hút khách mùa du lịch biển 22/04/2026 14:21 Không chỉ làm đẹp cảnh quan, các địa phương ven biển còn phát triển thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần tạo sức hấp dẫn cho du lịch Hà Tĩnh.

Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Điểm đến thiêng liêng trong hành trình về nguồn 22/04/2026 08:28 Giữa không gian thanh bình của xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, từng hàng cây, lối đá như nhắc nhớ về cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ lý tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm" 21/04/2026 14:09 Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.

Một ngày "sống trọn" cùng biển Hải Ninh 20/04/2026 05:20 Không ồn ào, không vội vã, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) mang đến hành trình một ngày đủ đầy trải nghiệm, nơi du khách không chỉ ngắm biển mà còn thực sự sống cùng "nhịp thở" của làng chài.

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay 19/04/2026 14:00 Tại xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những giá trị lịch sử đang tiếp tục được bồi đắp, trở thành nội lực quan trọng để địa phương vững vàng trên hành trình phát triển mới.

Kiều Văn – từ làng quê ven sông đến khu dân cư thông minh 19/04/2026 13:33 Với chủ trương đúng, “ý Đảng hợp lòng dân”, thôn Kiều Văn, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ, trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới thôn thông minh.

Tôi canh “giấc ngủ” cho hàng nghìn liệt sĩ 19/04/2026 08:30 Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.

Hấp dẫn các hoạt động khai trương du lịch biển Thiên Cầm 19/04/2026 05:15 Điểm nhấn nổi bật của tuần lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 là sự kiện tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) vào tối 25/4.

Xã Kỳ Xuân khai trương mùa du lịch biển năm 2026 18/04/2026 21:39 Lễ khai trương nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), đồng thời là dịp để giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương đến bạn bè, du khách gần xa.

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan 18/04/2026 10:16 Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.

Hà Tĩnh sẵn sàng đón du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 17/04/2026 14:43 Dịp này, các khu điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện dịch vụ, sẵn sàng đón du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026 16/04/2026 08:53 Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.

Kỳ 3: Níu chân du khách bằng ẩm thực tươi ngon, tình người sâu lắng 15/04/2026 07:31 Hà Tĩnh níu chân du khách gần xa bằng những điều rất đỗi bình dị - nhịp sống yên ả, con người chân chất và những món ăn đậm hồn quê. Ở đó, mỗi trải nghiệm không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để tìm về những giá trị nguyên bản nhưng sâu lắng.

Ngọt thơm mùa ngô chín bên bờ Ngàn Sâu 15/04/2026 05:15 Khi cái nắng tháng Tư bắt đầu vàng ruộm cũng là lúc người dân vùng bãi bồi Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) rộn ràng vào mùa thu hoạch ngô.

Giọng Hà Tĩnh – nghe thân thương muốn tìm về 14/04/2026 14:37 Đến với Hà Tĩnh là hành trình chạm vào cảm xúc, nơi giọng nói mộc mạc, chân tình trở thành dấu ấn riêng, làm nên sức hút sâu lắng và bền lâu của vùng đất này.

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ 14/04/2026 13:30 Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.

Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì? 14/04/2026 13:00 Hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) “đánh thức” du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động, không gian sạch đẹp, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng 13/04/2026 13:40 Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.

Suối Rào Àn - “tọa độ giải nhiệt” giữa núi rừng Hà Tĩnh 13/04/2026 07:30 Trong những ngày nắng nóng, suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi du khách đắm mình trong làn nước mát và thưởng thức ẩm thực núi rừng hấp dẫn.

Nắng nóng gay gắt, biển Hà Tĩnh hút khách đến “giải nhiệt” 12/04/2026 13:00 Những ngày này, nắng nóng gay gắt tại Hà Tĩnh khiến nhu cầu “giải nhiệt” tăng cao. Các bãi biển đã thu hút khá đông du khách, đây là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch biển 2026.

Khi người trẻ lan tỏa hình ảnh quê hương qua âm nhạc 12/04/2026 12:12 Bằng tình yêu với dân ca ví, giặm, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã lan tỏa, giới thiệu hình ảnh quê hương với những clip triệu view.

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương 12/04/2026 05:30 Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hà Huy Tập - người con quang vinh” 11/04/2026 22:06 Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Huy Tập - người con quang vinh” do xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.