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MỚI NHẤT: Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thành Chung - Công Ngọc
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(Baohatinh.vn) - Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 từ 8h ngày 1/7 trên Báo Hà Tĩnh điện tử hoặc các website của ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7/2026. Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo các cách sau:

Cách thứ nhất: truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Báo Hà Tĩnh điện tử tại địa chỉ https://baohatinh.vn/cong-cu/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2026.

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Giao diện link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của Báo Hà Tĩnh điện tử.

Cách thứ hai: qua hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

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Giao diện link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cách thứ 3: qua website của 34 Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng thí sinh thi tại các điểm thi ở Hà Tĩnh có thể truy cập vào địa chỉ: tracuudiemthi.hatinh.edu.vn

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ mùa tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh có gần 18.600 thí sinh tại 35 điểm thi.

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Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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