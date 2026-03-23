Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
1. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.
Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV. (3) Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: (1) Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV. (3) Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: (1) Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.
Những người con đến từ đất nước Triệu Voi đang ngày càng hòa nhập và phát triển trong đại gia đình chung ở xã Sơn Kim 1. Từ 40 nóc nhà đầu tiên nay đã có 120 hộ "rễ sâu, gốc bền" nơi vùng biên cương phía Tây Hà Tĩnh.
Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh cần đưa hoạt động đối thoại với công dân đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và coi đối thoại là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế khiếu kiện.
Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tập trung rà soát, chủ động chuẩn bị nội dung, phần việc phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX bảo đảm chất lượng.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các ngành, địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng; đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông du lịch...
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 30 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, đồng thời phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho đoàn viên, thanh niên và người dân.