Nhiều người dân chọn du lịch sinh thái trong ngày đầu nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều du khách chọn các điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh để tham quan, trải nghiệm.
Dịp này, gia đình anh Đinh Thanh Tuấn (xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị) đã chọn Hà Tĩnh làm điểm đến. Anh Tuấn chia sẻ: "Đến hồ Kẻ Gỗ, các thành viên trong gia đình tôi không chỉ có những trải nghiệm mới mẻ mà còn cảm nhận được sự thư thái khi hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành".
Không chỉ là công trình đại thủy nông cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hồ Kẻ Gỗ còn trở thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Vì vậy, dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm tại đây vẫn khá đông.
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) đón hơn 1.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Chị Thái Thị Hạnh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Không gian tại Khu du lịch Đá Bạc Eco vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Đây thực sự là một điểm đến phù hợp với gia đình tôi".
Ghi nhận tại các điểm du lịch sinh thái, lượng du khách về tham quan, trải nghiệm khá đông. Đây là dịp để các gia đình nghỉ ngơi, thư giãn, đặc biệt là các em nhỏ có cơ hội vui chơi, khám phá thiên nhiên một cách thỏa thích, góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
Về với các khu du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh, du khách còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực mang đậm hương vị địa phương. Sự kết hợp giữa cảnh quan xanh mát, hoạt động trải nghiệm phong phú và ẩm thực đặc sắc đã tạo nên sức hút riêng, góp phần mang đến cho du khách những chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ.
