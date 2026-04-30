Nhiều người dân chọn du lịch sinh thái trong ngày đầu nghỉ lễ

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều du khách chọn các điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh để tham quan, trải nghiệm.

bqbht_br_2100.jpg
Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh vẫn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
bqbht_br_1873.jpg
bqbht_br_1868.jpg
Dịp này, gia đình anh Đinh Thanh Tuấn (xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị) đã chọn Hà Tĩnh làm điểm đến. Anh Tuấn chia sẻ: "Đến hồ Kẻ Gỗ, các thành viên trong gia đình tôi không chỉ có những trải nghiệm mới mẻ mà còn cảm nhận được sự thư thái khi hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành".
bqbht_br_1856.jpg
bqbht_br_1943.jpg
bqbht_br_1930.jpg
Không chỉ là công trình đại thủy nông cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hồ Kẻ Gỗ còn trở thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Vì vậy, dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm tại đây vẫn khá đông.
bqbht_br_2194.jpg
Không gian xanh mát, trong lành của các khu du lịch sinh thái hấp dẫn du khách.
bqbht_br_anh-tt.jpg
bqbht_br_2056.jpg
bqbht_br_2060.jpg
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) đón hơn 1.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.
bqbht_br_2264.jpg
bqbht_br_2265.jpg
Chị Thái Thị Hạnh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Không gian tại Khu du lịch Đá Bạc Eco vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Đây thực sự là một điểm đến phù hợp với gia đình tôi".
bqbht_br_2309.jpg
Ông Trần Thế Tiềm – Giám đốc điều hành Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách, chúng tôi đã chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian trải nghiệm và bổ sung thêm nhiều dịch vụ mới. Khu du lịch mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm vừa gần gũi thiên nhiên, vừa được sử dụng những dịch vụ có chất lượng".
bqbht_br_1986.jpg
bqbht_br_1973.jpg
bqbht_br_1964.jpg
Ghi nhận tại các điểm du lịch sinh thái, lượng du khách về tham quan, trải nghiệm khá đông. Đây là dịp để các gia đình nghỉ ngơi, thư giãn, đặc biệt là các em nhỏ có cơ hội vui chơi, khám phá thiên nhiên một cách thỏa thích, góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
bqbht_br_1977.jpg
Chị Thái Thị Hà (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) phấn khởi: "Kỳ nghỉ lễ này, chúng tôi chọn điểm du lịch sinh thái Phan Gia Trang Farm ở xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh. Không gian ở đây rất thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Các cháu rất thích thú khi được tham quan, khám phá và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời. Đây thực sự là một điểm đến ý nghĩa để cả gia đình cùng nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn".
﻿bqbht_br_2290.jpg
﻿bqbht_br_2316.jpg
﻿bqbht_br_2330.jpg﻿﻿
Về với các khu du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh, du khách còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực mang đậm hương vị địa phương. Sự kết hợp giữa cảnh quan xanh mát, hoạt động trải nghiệm phong phú và ẩm thực đặc sắc đã tạo nên sức hút riêng, góp phần mang đến cho du khách những chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ.
Video: Du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh hút khách trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…