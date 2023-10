Hà Tĩnh sẵn sàng sơ tán người dân trước nguy cơ sạt lở

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong nhiều ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao nên toàn tỉnh xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.