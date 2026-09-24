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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng quà học sinh dịp Tết Trung thu

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Những món quà Trung thu góp phần động viên, sẻ chia với các em học sinh phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), mang đến niềm vui và sự ấm áp trong ngày hội trăng rằm.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác hòa chung không khí đón Tết thiếu nhi tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.

Sáng 24/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh và Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh (phân hiệu Đậu Liêu), phường Nam Hồng Lĩnh.

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Thay mặt đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Y tế Mai Lệ Thuộc bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh; đồng thời mong muốn các thầy cô tiếp tục nỗ lực, tận tâm đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ yếu thế từng bước hòa nhập, tự tin và phát triển.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đoàn công tác trao quà, chúc các em nhỏ tại Trung tâm đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên các em tiếp tục cố gắng trong học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.
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Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến tặng quà, chúc Tết Trung thu tại Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh (phân hiệu Đậu Liêu), phường Nam Hồng Lĩnh.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã trao từng suất quà, ân cần thăm hỏi, động viên các em nhỏ đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời mong muốn các em luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập và rèn luyện.
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Những món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đối với trẻ em, nhất là trẻ em hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và thêm động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.

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