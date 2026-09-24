Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng quà học sinh dịp Tết Trung thu

(Baohatinh.vn) - Những món quà Trung thu góp phần động viên, sẻ chia với các em học sinh phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), mang đến niềm vui và sự ấm áp trong ngày hội trăng rằm.
Sáng 24/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh và Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh (phân hiệu Đậu Liêu), phường Nam Hồng Lĩnh.
Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.
Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...
Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.