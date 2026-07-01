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Sáng nay, diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp

Thu Hà
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(Baohatinh.vn) - Cùng với cả nước, Hà Tĩnh kết nối các điểm cầu tham dự hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức.

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trong toàn quốc.

Tại Hà Tĩnh, hội nghị dự kiến được kết nối đến hơn 400 điểm cầu trong toàn tỉnh.

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Sáng 30/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết, quyết định thành lập Thành phố, Đảng bộ và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc sẽ trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Hội nghị cũng sẽ tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

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Tại Hà Tĩnh, hội nghị dự kiến được kết nối đến hơn 400 điểm cầu trong toàn tỉnh. Ảnh minh họa.

Theo chương trình, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng.

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Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

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Tags:

#Hà Tĩnh vận hành chính quyền 2 cấp #Hội nghị trực tuyến trung ương #Điểm cầu Hà Tĩnh

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

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