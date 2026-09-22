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Sớm giải bài toán "trống" bác sĩ tại Trạm Y tế xã Sơn Tây

Sĩ Hoàng - Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Sau khi bác sĩ đa khoa duy nhất nghỉ công tác, Trạm Y tế xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang gặp nhiều khó khăn trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trạm Y tế xã Sơn Tây hiện có 17 biên chế, gồm 2 y sĩ đa khoa, 2 y sĩ y học cổ truyền cùng đội ngũ nhân viên y tế khác. Trước đây, trạm có 18 biên chế, trong đó có một bác sĩ đa khoa, tuy nhiên từ ngày 1/8/2026, bác sĩ duy nhất xin nghỉ công tác, tạo ra khoảng trống về nhân lực chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở.

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Bác sĩ duy nhất tại Trạm Y tế xã Sơn Tây đã xin nghỉ công tác từ ngày 1/8/2026.

Ông Trần Cẩm Thạch - Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Sơn Tây cho biết: “Trước đây, trạm có 18 biên chế, trong đó có 1 bác sĩ đa khoa. Tuy nhiên, bác sĩ đã xin nghỉ, gây khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh tại trạm. Trước mắt, chúng tôi đã làm tờ trình gửi UBND xã để có phương án hỗ trợ trạm”.

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Đội ngũ y sĩ tại trạm vẫn duy trì việc khám, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao.

Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Sơn Tây đã tổ chức khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 8.000 lượt người dân, đồng thời tiếp nhận khoảng 600 lượt người đến khám các bệnh thông thường mỗi tháng.

Hiện, đội ngũ y sĩ tại trạm vẫn duy trì việc khám, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao, tuy nhiên việc không có bác sĩ khiến một số hoạt động chuyên môn bị hạn chế. Trong trường hợp cần khám, điều trị các bệnh chuyên khoa, bệnh nặng, phức tạp hoặc một số hoạt động chuyên môn thuộc phạm vi của bác sĩ sẽ không thể thực hiện đầy đủ tại trạm.

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Là địa bàn miền núi, việc thiếu bác sĩ tại trạm sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Đáng lo ngại hơn, Trạm Y tế xã Sơn Tây hiện đang quản lý, điều trị hơn 1.200 người mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Đây là nhóm bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên, khám định kỳ, đánh giá tình trạng sức khỏe và điều chỉnh việc điều trị phù hợp. Khi thiếu bác sĩ, công tác quản lý, theo dõi và điều trị nhóm bệnh nhân này gặp không ít trở ngại, đồng thời tạo thêm áp lực cho đội ngũ y sĩ và nhân viên y tế còn lại tại trạm.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên, việc thiếu bác sĩ còn diễn ra trong thời điểm ngành y tế đang tập trung triển khai chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. Với số lượng dân số đông và yêu cầu phát hiện sớm các bệnh lý, yếu tố nguy cơ để tư vấn, hướng dẫn điều trị, hoạt động này cần sự tham gia của bác sĩ.

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Bố trí bác sĩ cho Trạm Y tế xã Sơn Tây không chỉ giúp khắc phục khoảng trống về chuyên môn tại trạm mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.

“Sơn Tây là xã vùng núi khó khăn, rất cần bác sĩ để thăm khám cho người dân. Trước mắt, xã đã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Sơn (cơ sở 2) để liên thông, hỗ trợ về chuyên môn. Về lâu dài, địa phương mong muốn Sở Y tế quan tâm đến nguồn lực bác sĩ tại xã để có phương án lấp khoảng trống hiện nay”, ông Trịnh Ngọc Chung - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Sơn Tây cho biết.

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Tags:

#Khám sàng lọc bệnh lý tim mạch #Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi #Hà Tĩnh khám sức khỏe cho học sinh

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