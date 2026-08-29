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Kinh tế

Thay áo tuyến đường “ổ voi” nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng, tuyến đường ĐT.542C nối Hà Tĩnh - Nghệ An được đầu tư nâng cấp, cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

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Tuyến đường tỉnh ĐT.542C được nâng cấp từ đường ĐH.20 có chiều dài gần 2km, nối phía Nam cầu Yên Xuân đoạn ngã 3 Trung Phúc Cường (xã Trung Phúc Cường, Nghệ An) đến cầu Tùng Châu (xã Đức Minh, Hà Tĩnh), từng do huyện Nam Đàn (cũ) quản lý. Nhiều năm qua, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt ổ voi, ổ gà khiến mỗi tài xế qua đây phải đánh lái liên tục, chẳng khác nào “làm xiếc”.
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Từ khu vực cầu Yên Xuân đi về phía Hà Tĩnh, mặt đường ĐT.542C chi chít những mảng bong tróc, trơ đá dăm và đất bột. Nhiều vị trí xuất hiện những hố sâu, rộng như "ổ voi" , nằm ngay giữa đường.
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“Đường hư hỏng lâu rồi, nhiều chỗ ổ voi rất sâu. Người dân đi xe máy nếu không quen đường hoặc không để ý rất dễ bị ngã. Nắng thì bụi bặm, mưa xuống thì nước đọng trong hố, không biết bên dưới sâu thế nào nên đi lại càng nguy hiểm", anh Phan Văn Khải - người dân xã Đức Thọ cho biết.
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Sau khi cầu Yên Xuân đưa vào khai thác (năm 2016), vai trò của tuyến đường thay đổi rõ rệt. Từ một tuyến đường huyện trở thành huyết mạch nối Hà Tĩnh với Nghệ An, khiến lượng phương tiện qua lại ngày càng đông.
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Đặc biệt, nhiều xe tải trọng lớn, xe đầu kéo, container thường xuyên lưu thông khiến kết cấu mặt đường vốn không được thiết kế cho cường độ khai thác lớn ngày càng bộc lộ những hạn chế.
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Trước thực tế này, ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4508/QĐ-UBND về việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến ĐT.542C. Dự án được khởi công từ giữa tháng 8/2026, với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
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Dự án được kỳ vọng sẽ khắc phục những điểm hư hỏng trên tuyến, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa Hà Tĩnh và Nghệ An.
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Sau những năm tháng người dân phải né từng “ổ voi”, “ổ gà” trên hành trình qua lại giữa Hà Tĩnh và Nghệ An, tuyến ĐT.542C đang được thay "áo” mới. Điều người dân chờ đợi lúc này là công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thực sự trở thành tuyến kết nối thuận lợi, an toàn và bền vững.

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Tags:

#ĐT.542C #nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh #Đường nối Hà Tĩnh - Nghệ An xuống cấp

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