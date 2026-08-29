Thay áo tuyến đường “ổ voi” nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất 12/09/2026 10:30 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển giao vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu 12/09/2026 10:11 Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Phạm Nhật Vượng. Tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương.

Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái ở một số diện tích cam Khe Mây 12/09/2026 09:08 Trước tình trạng một số diện tích cam Khe Mây ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) bị suy thoái, nhiều giải pháp cải tạo vườn, nâng cao chất lượng cây giống đã được triển khai.

Hợp tác xã chuyển mình nhờ công nghệ 12/09/2026 07:43 Từ đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đến số hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, nhiều hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước làm chủ công nghệ, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả kinh tế.

Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.733 tỷ đồng, vào nhóm cao toàn quốc 12/09/2026 06:30 Đến ngày 3/9/2026, Hà Tĩnh giải ngân hơn 4.733 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và là 1/17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Hà Tĩnh phấn đấu tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân 11 - 12%/năm 12/09/2026 05:20 Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 – 2030; đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000-20.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Khảo sát hoạt động kinh doanh của HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây 11/09/2026 19:41 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn...

Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng một số điểm ở xã Mai Hoa 11/09/2026 14:58 Mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay (11/9) đã gây sạt lở, ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).

Sạt lở ở Hà Tĩnh và những cảnh báo từ thực tế 11/09/2026 14:42 Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.

Hồng vuông lên giá, nông dân Đồng Lộc tính chuyện làm lớn 11/09/2026 13:50 Hồng vuông là loại cây phù hợp với điều kiện đất vườn đồi và cho giá trị kinh tế khá cao, đang được người dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) từng bước phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ.

Vietravel Airlines "bắt tay" với Airbus mua thêm 50 máy bay thế hệ mới 11/09/2026 10:26 Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Mưa lớn dự báo cận kề, người nuôi trồng thủy sản tất bật ứng phó 11/09/2026 09:38 Trước dự báo có mưa lớn, người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh, nhất là các vùng mặn lợ đang khẩn trương gia cố bờ ao, chủ động tiêu thoát nước, chuẩn bị vật tư để sản xuất an toàn.

Hà Tĩnh siết tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách 11/09/2026 09:05 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kế hoạch và cam kết tiến độ của các dự án phải bám sát nội dung, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời bảo đảm tính cụ thể, khả thi và đủ cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đóng nộp ngân sách 11/09/2026 09:00 Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn 11/09/2026 09:00 Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.

Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần 11/09/2026 07:45 Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Để mỗi cảng cá, âu thuyền là điểm tựa an toàn của ngư dân 11/09/2026 05:16 Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngư dân, tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh bán lẻ điện 10/09/2026 18:09 Đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành lưới điện, giá bán điện, chất lượng cung cấp điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nâng cao vai trò hỗ trợ và tăng cường kết nối 10/09/2026 18:01 Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh xác định mục tiêu nâng cao vai trò, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường kết nối trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Giá xăng, dầu cùng tăng 10/09/2026 14:56 Từ 15h hôm nay (10/9), mỗi lít xăng, dầu cùng tăng 510-1.260 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Thấy gì từ số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể tại Hà Tĩnh? 10/09/2026 14:49 8 tháng năm 2026, Hà Tĩnh có gần 2.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Song, ở chiều ngược lại, toàn tỉnh có hơn 1.000 đơn vị giải thể, tạm ngừng hoạt động.

Nông dân Hà Tĩnh gia cố nhà màng, chủ động ứng phó thiên tai 10/09/2026 14:13 Hà Tĩnh có khoảng 140.000 m² nhà màng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các chủ cơ sở đang khẩn trương gia cố công trình để hạn chế thiệt hại khi mùa mưa bão đang đến gần.

Thị trường bánh Trung thu sôi động, đa dạng phân khúc 10/09/2026 14:01 Thị trường bánh Trung thu tại Hà Tĩnh bắt đầu nhộn nhịp với sự đa dạng về mẫu mã, hương vị và phân khúc từ bánh truyền thống đến các dòng sản phẩm hiện đại.

Vườn lan lớn nhất Hà Tĩnh thử nghiệm giống mới phục vụ khách hàng 10/09/2026 13:32 Những ngày này, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đang được chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc 10/09/2026 09:46 Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Chạy đua với thời tiết, đẩy nhanh tiến độ cầu dân sinh ở Hà Tĩnh 10/09/2026 09:28 Trước dự báo thời tiết diễn biến bất lợi, các chủ đầu tư và nhà thầu tại Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu dân sinh.

Tài chính thị trường ngày 10/9: Lãi suất tiết kiệm có thể vẫn neo cao 10/09/2026 07:45 Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.