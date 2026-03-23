Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 17h giờ địa phương (tức 21h giờ Hà Nội), ngày 22/3, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo 2, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ LB Nga Mikhail Mishustin.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm LB Nga được tổ chức trang trọng ngay tại Sân bay quốc tế Vnukovo 2, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga Rudenko Andrey Yurevych chủ trì. Trong không khí trang nghiêm, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều LB Nga được Quân nhạc cử lên. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự và chứng kiến Đội danh dự diễu binh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Rudenko; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm LB Nga.
Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến LB Nga trong năm 2026. Theo chương trình dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin; hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga sẽ thảo luận về tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - LB Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với LB Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và nghệ thuật..., đặc biệt là về năng lượng điện hạt nhân, dầu khí.
Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh; tiếp Hội cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt, bạn bè, người có công với quan hệ hai nước; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nga; gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam - Nga; thăm một số cơ sở giáo dục, công nghệ cao của Nga; thăm cơ sở đầu tư, kinh doanh tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam tại Nga; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.
Chuyến thăm LB Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng sẽ thúc toàn diện các lĩnh vực, đề ra tầm nhìn dài hạn cho quan hệ song phương về chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân..., làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
