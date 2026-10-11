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Kinh tế

Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp xã Hương Sơn

Sĩ Hoàng – Khả Sơn
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(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

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Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng cho đại diện Hội Doanh nghiệp xã Hương Sơn.

Chiều 11/10, xã Hương Sơn tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Doanh nghiệp xã Hương Sơn được thành lập năm 2025 với hơn 100 hội viên. 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp số thu ngân sách của xã trên 8 tỷ đồng. Thời gian qua, hội từng bước phát huy vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Thái Sơn – Chủ tịch UBND xã thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 9 tháng đầu năm; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp ngân sách nhà nước.

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Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Hồ Thái Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND xã Hương Sơn mong muốn thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, đổi mới sáng tạo; chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quan tâm quyền lợi người lao động, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Về phía địa phương, xã cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi thẩm quyền, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

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Các đại biểu trao tặng 4 chiếc xe đạp cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Hương Sơn trao tặng 4 chiếc xe đạp cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn.

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Tags:

#Hội doanh nhân #Hội Doanh nghiệp xã Hương Sơn #kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

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